Как Михайло и Любовь бежали из Мариуполя в Европу: когда есть план, погибать нельзя

Михайло и Любовь жили в Мариуполе до 25 апреля. Им нужно было вывезти из Харькова дочь Марию. «Мы не могли позволить себе погибнуть», – говорит Михайло. А я его слушаю.
Только бы выжить
24 февраля Мария позвонила из Харькова: «Нас бомбят!» На следующий день завод уже не работает, а 2 марта в городе отключается электричество. Мародеры грабят магазины. Прекращается подача воды.
Михайло и Люба живут в частном доме в заводском районе. Танки ведут бой в ста метрах от дома. «Когда танк стреляет, образуется ударная волна такой силы, что невозможно вздохнуть», – делится опытом Михайло. Впереди два месяца, чтобы выжить.
Пока зима. Нужны отопление, вода, еда. Нужно помогать одиноким соседкам.
У Михайлы хорошая лучковая пила. Почти каждый день он ходит в парк в полутора километрах от дома. За полчаса он валит дерево, распиливает его, загружает поленья в тележку, везет домой. И возвращается за новыми.
Можно топить печь. В комнате теплеет. Нет воды для чая? Вода есть в реке. Там двухчасовая очередь. Вокруг рвутся ракеты и снаряды. Но вода нужна каждый день. Готовить, мыться, соблюдать гигиену, сохранять человеческое достоинство. Как носить дрова и воду? Нужна тачка. Михайло идет на поиски. На земле труп женщины, рядом тачка. Теперь она принадлежит Михайле. Тачки – средство выживания. Их продают, обменивают. Например, на еду.