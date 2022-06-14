Как Михайло и Любовь бежали из Мариуполя в Европу: когда есть план, погибать нельзя

Михайло с другом идут на поиски продуктов. Мужчины проходят блокпост отряда ДНР. Там выставлено тело украинского бойца без головы и ног. Выстрелят – не выстрелят? На этот раз просто обыскивают.

Мужчины доходят до крупного торгового центра Port City. На одним из складов они находят целых 150 кг творога, 150 кг маргарина, по 100 кг повидла и майонеза. Три дня они ходят под бомбами и возят еду. Они вешают пакеты на велосипеды и толкают их перед собой.

Михайло и Любовь. Фото: Вахур Лайапеа

Во власти случая

Мать и сестра Михайлы живут неподалеку от центрального рынка. Уже несколько недель он не знает, живы ли они. Наконец, он идет по адресу и видит, что дом пострадал от бомбардировок. Но в доме нет никого – ни живых, ни мертвых, жильцы покинули его.

По улицам везут раненых. Часто в мусорных контейнерах на колесиках. На каждом блокпосту все мужчины должны раздеваться: нет ли на теле татуировки, указывающей на принадлежность к батальону «Азов». Мужчин часто забирают, чтобы они принудительно воевали на стороне ДНР.