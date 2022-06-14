Банк Эстонии предсказывает замедление экономического роста и устойчиво высокие цены

«И без нового кризиса экономику Эстонии в этом году ожидало сильное замедление роста. Перегрузка производственных ресурсов, достигнутая уже в прошлом году, и усиление ограничений со стороны предложения начали мешать продолжению быстрого роста. Серьезное влияние на экономику Эстонии оказала начавшаяся в феврале война, а также исчезновение части экспортных рынков, прерывание каналов поставок и рост цен на сырье. Если ускоренное введенными против России санкциями повышение цен до нас уже добралось, то более широкое влияние на экономику проявится во второй половине года», - считает Центробанк.

Замедления роста цен, согласно прогнозу Банка Эстонии, следует ждать в следующем году, но уровень цен все еще будет оставаться высоким: «В Эстонии рост цен в последние месяцы был более серьезным для еврозоны, главным образом, из-за масштабного подорожания энергии. Увеличившиеся расходы на энергию постепенно начали отражаться на ценнах на продукцию и услуги. Поскольку будущие сделки на газ, электричество и нефть из-за устойчивого геополитического напряжения не показывают в ближайшее время признаков удешевления, потребительская корзина на долгое время будет оставаться более дорогой, чем прогнозировали ранее».