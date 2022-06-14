Согласно прогнозу Банка Эстонии, нашу страну ожидает замедление экономического роста и продолжение повышения цен, которое, как ожидается, в следующем году может несколько замедлиться, пишет Postimees.
Банк Эстонии предсказывает замедление экономического роста и устойчиво высокие цены
«И без нового кризиса экономику Эстонии в этом году ожидало сильное замедление роста. Перегрузка производственных ресурсов, достигнутая уже в прошлом году, и усиление ограничений со стороны предложения начали мешать продолжению быстрого роста. Серьезное влияние на экономику Эстонии оказала начавшаяся в феврале война, а также исчезновение части экспортных рынков, прерывание каналов поставок и рост цен на сырье. Если ускоренное введенными против России санкциями повышение цен до нас уже добралось, то более широкое влияние на экономику проявится во второй половине года», - считает Центробанк.
Замедления роста цен, согласно прогнозу Банка Эстонии, следует ждать в следующем году, но уровень цен все еще будет оставаться высоким: «В Эстонии рост цен в последние месяцы был более серьезным для еврозоны, главным образом, из-за масштабного подорожания энергии. Увеличившиеся расходы на энергию постепенно начали отражаться на ценнах на продукцию и услуги. Поскольку будущие сделки на газ, электричество и нефть из-за устойчивого геополитического напряжения не показывают в ближайшее время признаков удешевления, потребительская корзина на долгое время будет оставаться более дорогой, чем прогнозировали ранее».
Рост цен, считает Цетробанк, является более быстрым и по внутригосударственным причинам: «Рост цен с разницей более чем в два раза по сравнению со средним по еврозоне кроме быстрого и масштабного подорожания энергии объясняет и рост доходов и спроса, чему дали дополнительный толчок изъятые из второй пенсионной ступени деньги и увеличение государственных расходов. В последние два года через дефицит бюджета и средства Европейского союза в экономику Эстонии дополнительно были влиты деньги в объеме около семи процентов от ВВП. Приблизившаяся уже к концу прошлого года к пределам производственных мощностей экономика Эстонии должна была реагировать на возбужденный спрос повышением цен».
Ужесточение финансовой политики, как надеется Центробанк, должно обуздать рост цен. Совет Европейского Центробанка сообщил о плане увеличить с июля базовые процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию в еврозоне обратно к двум процентам. Повышение процентных ставок через EURIBOR повысят цены кредитов и для эстонских домохозяйств и предприятий, но охлаждающий эффект для эстонской экономики и роста цен, как считает Центробанк, возникнет с некоторой задержкой. Поскольку быстрый рост цен в Эстонии во многом обусловлен внутригосударственными причинами, банк считает, что государству нужно ограничить траты денег за счет кредитов, чтобы обуздать инфляцию.
«Если государство не найдет источники покрытия для смягчения влияния неожиданного подорожания жизни, то четко направленные пособия будут работать лучше. Поскольку резкое увеличение неизбежных расходов сильнее всего бьет по людям с маленькими доходами, государству целесообразно предлагать четко направленную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Широкие и единые пособия или снижения налогов, напротив, вызовут в нынешнем экономическом положении дополнительный рост цен, если в бюджете для этого не будет иметься источников покрытия. Согласно нынешним прогнозам, энергия долго будет оставаться дорогой, поэтому также долго длящееся снижение налогов или общие пособия увеличат и без того глубокий бюджетный дефицит, а налогоплательщикам в будущем все равно придется его покрывать, чтобы свести доходы с расходами», - считает Банк Эстонии.