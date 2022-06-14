В Эстонии ускорили обработку спутниковых снимков

Боевые действия наносят урон основам украинской экономики – сельскому и лесному хозяйству. Информация, собираемая космическими спутниками, стратегически необходима не только Украине, но и всему миру. Важнейший фактор тут – время: данные должны собираться и обрабатываться как можно быстрее. Программное обеспечение, позволяющее ускорить обработку спутниковых изображений, совместно разработано акционерным обществом CGI Eesti и Европейским космическим агентством. Созданные инструменты используют возможности параллельной обработки графических карт, или графических процессоров (GPU, graphical processing unit).

Обычно графические процессоры используются в отраслях, требующих больших вычислительных мощностей, например, в развитии алгоритмов машинного обучения и программное сопровождение криптовалюты.

Запущенные Европейской комиссией в рамках программы Copernicus и используемые для дистанционного зондирования в Украине спутники Sentinel позволяют быстро собирать данные и при помощи алгоритмов обработки выявлять способы землепользования и их изменение, различать типы сельскохозяйственных культур, а также оценивать состояние растительности. Происходящие перемены можно отслеживать по временным рядам спутниковых изображений.

Таким образом можно точно и оперативно отслеживать влияние украинской войны на лесную инфраструктуру страны, на рост и урожайность сельскохозяйственных культур, а также прогнозировать будущие урожаи и объемы лесных запасов. Обе цифры очень важны для Украины: страна занимает территорию в 60 млн га, из которых 42 млн га – только пахотная земля.

Критически важный для украинской экономики экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как пшеничная и ячменная мука, семена подсолнечника и масло, кукуруза и сахарная свекла, заметно сократился из-за связанной с войной блокады на Черном море. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки больше всего страдают от сокращения украинского экспорта продовольствия. Еще одно негативное следствие войны – уничтожение лесов. При этом есть сведения,, что Россия вывозит древесину с оккупированных украинских территорий.

По словам руководителя космической группы CGI Eesti Мартина Юсси, сотрудники добились примерно 40-кратного ускорения обработки спутниковых снимков Sentinel-1. Теоретически это позволяет обрабатывать весь годовой объем данных Sentinel-1 в Украине всего за шесть с половиной часов вместо десяти дней.