Вчера входы в туннель и на парковку под площадью Вабадузе в центре Таллинна были обозначены знаком места для укрытия. Таких мест в Таллинне всего 23, и в ближайшее время все они будут снабжены соответствующим обозначением, пишет Postimees.
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ФОТО ⟩ От парковки до бара: где в Таллинне можно будет укрыться в случае бомбардировки или торнадо
От парковки до бара: где в Таллинне можно будет укрыться в случае бомбардировки или торнадо
Синим треугольником на оранжевом фоне и надписью «varjumiskoht» ("место для укрытия") в дальнейшем будут отмечены те места, где люди, передвигающиеся по городу, смогут прятаться в случае внезапной опасности, будь то торнадо, вражеская бомбардировка или что-то еще.
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