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ФОТО ⟩ От парковки до бара: где в Таллинне можно будет укрыться в случае бомбардировки или торнадо

Уве Гнадентайх
, журналист
От парковки до бара: где в Таллинне можно будет укрыться в случае бомбардировки или торнадо
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Вход в убежище, где одно время находился бар "Бункер"
Вход в убежище, где одно время находился бар "Бункер" Фото: Mihkel Maripuu

Вчера входы в туннель и на парковку под площадью Вабадузе в центре Таллинна были обозначены знаком места для укрытия. Таких мест в Таллинне всего 23, и в ближайшее время все они будут снабжены соответствующим обозначением, пишет Postimees.

Синим треугольником на оранжевом фоне и надписью «varjumiskoht» ("место для укрытия") в дальнейшем будут отмечены те места, где люди, передвигающиеся по городу, смогут прятаться в случае внезапной опасности, будь то торнадо, вражеская бомбардировка или что-то еще.

Аналогичным образом Спасательный департамент разметит подходящие для укрытия места и в других крупных городах. Их поиск ведется в тесном сотрудничестве с местными самоуправлениями.

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