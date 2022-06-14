ФОТО ⟩ Продукцию кондитерской фабрики Kalev ждет крупнейшее изменение за последние десятилетия

По словам Оя, в основе изменений лежит капитальная предварительная работа, в рамках которой были собраны рыночные данные, проведен аудит бренда, организованы потребительские исследования, фокус-группы и наблюдение в магазине. «Kalev был и остается неотъемлемой частью жизни в Эстонии и сладких моментов жителей нашей страны, поэтому мы верим, что сладости Kalev в упаковке, выглядящей несколько более оригинально, но при этом и более современно, можно и впредь будет увидеть в кухонных шкафчиках жителей страны, на их столах и в рюкзаках, ведь кому из нас не хочется порой подсластить жизнь», – добавила Оя.