Kalev, который, согласно проведенному недавно компанией Kantar Emor исследованию предпочтения бренда, является любимым брендом жителей Эстонии, проходит ребрендинг: очередным шагом в направлении более устойчивого производства станет новая упаковка.
ФОТО ⟩ Продукцию кондитерской фабрики Kalev ждет крупнейшее изменение за последние десятилетия
Если первые плитки шоколада Kalev в бумажной упаковке оранжевого цвета поступили в магазины еще на прошлой неделе, то в полном объеме упаковка продуктов компании будет заменена к концу 2023 года.
«На протяжении многих лет Kalev является самым любимым брендом жителей Эстонии, но в условиях растущей конкуренции необходимо обратить внимание и на молодое поколение. Новая концепция упаковки лучше отражает текущие ценности как самой компании, так и потребителей сладостей, где на первое место ставятся устойчивое производство и потребление, более полезные продукты и новые интересные вкусовые сочетания», – сказала директор по маркетингу Orkla Eesti Анника Оя.
«Устойчивость и функциональность упаковки крайне важны для нас, как для производителя продуктов питания, поэтому, например, пластиковая упаковка 200-граммовых плиток шоколада теперь заменена на бумажную, а пластиковая упаковка 100-граммовых плиток стала на 20% тоньше. Впереди также интересные новости об упаковках конфет в пакетах и коробках. Кроме того, касающаяся продукта и упаковки информация теперь будет представлена на основании единой системы символов, благодаря чему потребителю будет проще принимать устойчивые решения о покупке и сортировать упаковку дома», – прокомментировала она.
Крупнейшее изменение за последние десятилетия
Несмотря на то, что на протяжении истории бренда Kalev упаковка продукции многократно менялась, последние изменения являются крупнейшими за последние десятилетия, при этом помимо шага в направлении устойчивого производства новая упаковка выполнит еще одну цель, связав довольно пестрый ассортимент продукции Kalev в сильное единое целое.
По словам Оя, в основе изменений лежит капитальная предварительная работа, в рамках которой были собраны рыночные данные, проведен аудит бренда, организованы потребительские исследования, фокус-группы и наблюдение в магазине. «Kalev был и остается неотъемлемой частью жизни в Эстонии и сладких моментов жителей нашей страны, поэтому мы верим, что сладости Kalev в упаковке, выглядящей несколько более оригинально, но при этом и более современно, можно и впредь будет увидеть в кухонных шкафчиках жителей страны, на их столах и в рюкзаках, ведь кому из нас не хочется порой подсластить жизнь», – добавила Оя.
Завод Kalev компании Orkla Eesti является крупнейшим производителем кондитерских изделий в странах Балтии и крупнейшим центром компетенции по шоколаду в Северных странах. Используемое в изделиях Kalev какао является на 100% устойчивым и сертифицированным организацией Rainforest Alliance.
Orkla Eesti AS является ведущим предприятием пищевой промышленности Эстонии, объединяющим два местных бренда и производственных подразделения с многолетней историей – Kalev и Põltsamaa –, а также представляющим на эстонском рынке ряд других известных брендов, таких как Felix, Taffel, Laima, Selga, Vilma, Naturli, Möller's и прочие. Мы являемся частью крупного международного концерна Orkla, в Эстонии у нас работает около 600 человек. Мы ежедневно уделяем внимание устойчивому производству и разработке более здоровых продуктов.