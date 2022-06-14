Госсуд: полиция должна сообщать о праве отказать в предоставлении ПИН-кода смарт-устройства

Согласно материалам уголовного дела, находившегося на рассмотрении суда, двое мужчин обвинялись в незаконном обороте кокаина и марихуаны. Суд оправдал подсудимых, так как ряд показаний, представленных прокурором, были признаны недопустимыми или недостоверными, а вменяемые в вину преступления не были доказаны.

Кроме того, в ходе следствия полиция обыскала машину бывшей сожительницы одного из обвиняемых и обнаружила мобильный телефон. У женщины тут же спросили ПИН-код устройства, но не сообщили о праве на отказ от его раскрытия. Конституция предусматривает, что никто не может быть принужден к даче показаний против себя или своих близких. По оценке криминальной коллегии Госсуда, этот принцип включает любое активное содействие в доказывании уголовного преступления, в том числе раскрытие ПИН-кода смарт-устройства.

Однако в коллегии отметили, что это требование не является абсолютным: с помощью физической силы можно взять, например, образцы выдыхаемого воздуха, крови и мочи и материал, необходимый для исследования отпечатков пальцев и ДНК, а также документы. В то же время законодателем пока не установлена ​​обязанность предоставлять доступ к компьютерной системе, поэтому подобная помощь может быть только добровольной. Однако решение об отказе подозреваемого или близкого ему лица не препятствует использованию сведений, содержащихся на носителе, в качестве доказательств, если лицо, ведущее производство, иным образом может получить к ним доступ.

В Госсуде заявили, что существующие методы аутентификации также позволяют получить доступ к цифровым данным посредством биометрической идентификации — например, с помощью отпечатка пальца и изображения лица. Как и в предыдущих примерах, технически это допускает принудительный доступ к данным. В то же время применение принуждения сильно нарушает основные права, поэтому данный вопрос должен решаться на уровне закона.