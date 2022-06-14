В Нарва-Йыэсуу прошла конференция Фонда справедливого перехода при Министерстве финансов Эстонии. Символично, что вопросы экологической безопасности Ида-Вирумаа обсуждаются там, где остро ощущается красота и хрупкость окружающего ландшафта.
Экс-директор завода Nitrofert: мягкого зеленого перехода не получится
Сегодня так или иначе все страны ЕС берут на себя расширенные климатические обязательства. По мнению экологов, возможное потепление запустит такие глобальные общественные и экономические процессы, как голод, миграция, техногенные аварии. Поэтому специалисты призывают менять привычный уклад жизни, как можно быстрее отказаться от сжигания сланца и переходить к источникам возобновляемой энергии.
«Если климат нагреется, например, на три-четыре градуса, наше выживание как вида далеко не гарантировано. Это экзистенциальный риск для человеческой цивилизации. Планете все равно, будут на ней взрываться ядерные бомбы или будет подниматься температура до того уровня, когда жизнь исчезнет», – вкратце обрисовывает проблему Иван Сергеев, координатор Фонда справедливого перехода при Министерстве финансов Эстонии.
Программа фонда уже действует в Германии, Голландии, Франции и Польше, так что Эстония не одна. Если сравнивать денежную помощь фонда между регионами ЕС, то на душу населения выходит, что Эстония получает больше всех – около 350 миллионов евро.
Конференция фонда была организована для обозначения траекторий развития и распределения этих средств. Представители предприятий, министерств, научных и образовательных институций обсуждали, что делать в этом новом мире и как, в частности, будет адаптироваться Ида-Вирумаа к переходу на климатическую нейтральность.
«В отличие от Таллинна, регион Ида-Вирумаа критически зависит от обработки ископаемого топлива, – говорит Иван Сергеев. – И в ЕС, и в мире есть регионы, по которым климатические обязательства бьют сильнее, чем по другим. У нас цели-то общие, но кто-то для их достижения должен намного больше напрягаться. Вот для тех, кому сложнее выполнять эти обязательства и существует европейский Фонд справедливого перехода», – отмечает Сергеев.
Все регионы имеют различную экономическую специализацию, и подходы должны быть разными. Проблема глобальна – решения локальны. Эстонии, как и другим европейским странам, необходимо наращивать энергетическую независимость. В долгосрочной перспективе энергетика должна перейти на местные возобновляемые источники. Но таких мощностей крайне мало, поэтому в краткосрочной перспективе вынужденно используются невозобновляемые источники. «Сейчас в Европе все производят электроэнергию, как это может: уголь, нефть, газ, у нас – сланец. Мы должны определить, куда будем двигаться в вопросах переориентации энергетического сектора. Зеленый переход должен быть как можно более мягким для людей, занятых в этой сфере», – указывает приоритеты Иван Сергеев.
Но сможет ли Фонд справедливого перехода не на словах войти в положение тех, кто занят в сланцевой энергетике? По мнению кандидата экономических наук, экс-директора «Сланцехима» и АО Nitrofert Николая Куташева, мягкого перехода не получится, и это почувствуют все.
«Возобновляемая энергия пока убыточна. На фоне роста цен и снижения уровня жизни будет замедление развития. Если параллельно не вкладывать в сланцевую энергетику. Мы можем выделять чистую органическую часть сланца – кероген, обогащать его до 99% и сжигать без дополнительных выбросов СО2, – говорит Николай Куташев. – Мы переходим в цифровое общество, которое требует очень много энергии, и ветряков на всех не хватит. Надо развивать традиционную энергетику, не останавливая поиск альтернативных источников. Денег фонда, что выделяется сегодня, хватит, чтобы залатать какие-то дыры, но не совершить поворот к зеленой энергетике».
Сегодня непосредственно занятых в сланцевой энергетике – порядка 5000 человек, причем это квалифицированные и востребованные сотрудники. Фонд справедливого перехода планирует работу до 2029 года, и, по словам Ивана Сергеева, это гарантия, что изменение занятости будет постепенным. На конференции прозвучало, что перепрофилированием сотрудников энергетических компаний займутся местные учебные заведения, а закрытие устаревших технологий производства будет проходить параллельно внедрению современных.
С одной стороны, у нас на глазах вырисовывается «дорожная карта» для научно-технического сообщества, которая включает в себя инвестиционный план поддержки наукоемких предприятий и тестирование схем распределения финансовой помощи. С другой стороны, мы можем стать очевидцами эксперимента, в результате которого будет нанесен чувствительный удар по сланцевой энергетике и возрастут риски ценового коллапса и массовой безработицы в Ида-Вирумаа. Европейских денег критически недостаточно. Проблема требует последовательного внимания со стороны эстонского правительства.
Комментарии
Необходим четкий план
ХАРДИ МУРУЛА, координатор Фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа
Чтобы осуществить плавный переход, необходим четкий план, средства и время. Оглянувшись назад на тридцать-сорок лет, мы можем оценить всю сложность процесса и увидеть его первые результаты. Впереди 10–15 лет перехода, он возможен при грамотном подходе, при условии, что мы будем строить новый сектор экономики, внедрять новую технологию, и не вместо сланца, а параллельно его использованию.
Миллиард для Ида-Вирумаа
ЛАУРИ ЯЛОНЕН, старший консультант Ида-Вирумааского центра предпринимательства
Если мы говорим о финансах, то на этот переход выделено 350 миллионов евро, но это европейские деньги, а учитывая самофинансирование предприятий и потенциальную помощь со стороны государства, то мы можем говорить о миллиарде евро. Это чистые инвестиции в Ида-Вирумаа, чтобы создавать рабочие места, создавать конкретно способные предприятия, а для этого необходимо самое тесное сотрудничество научно-технического и бизнес-сообществ.