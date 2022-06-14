Экс-директор завода Nitrofert: мягкого зеленого перехода не получится

Сегодня так или иначе все страны ЕС берут на себя расширенные климатические обязательства. По мнению экологов, возможное потепление запустит такие глобальные общественные и экономические процессы, как голод, миграция, техногенные аварии. Поэтому специалисты призывают менять привычный уклад жизни, как можно быстрее отказаться от сжигания сланца и переходить к источникам возобновляемой энергии.

«Если климат нагреется, например, на три-четыре градуса, наше выживание как вида далеко не гарантировано. Это экзистенциальный риск для человеческой цивилизации. Планете все равно, будут на ней взрываться ядерные бомбы или будет подниматься температура до того уровня, когда жизнь исчезнет», – вкратце обрисовывает проблему Иван Сергеев, координатор Фонда справедливого перехода при Министерстве финансов Эстонии.

Программа фонда уже действует в Германии, Голландии, Франции и Польше, так что Эстония не одна. Если сравнивать денежную помощь фонда между регионами ЕС, то на душу населения выходит, что Эстония получает больше всех – около 350 миллионов евро.

Конференция фонда была организована для обозначения траекторий развития и распределения этих средств. Представители предприятий, министерств, научных и образовательных институций обсуждали, что делать в этом новом мире и как, в частности, будет адаптироваться Ида-Вирумаа к переходу на климатическую нейтральность.