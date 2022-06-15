«Видно же, что вы нормальная!», или Как живут бывшие россияне в Тбилиси

Но наше положение было еще терпимым в сравнении с семьями, которые приехали с маленькими детьми и впервые оказались без нянь, бабушек и детских садиков. Это все немного походило на пандемию: ты снова взаперти с детьми, а помощи ждать неоткуда. Открываешь кулинарные сайты, пытаешься на незнакомой плите приготовить из непривычных продуктов что-нибудь съедобное, усаживаешь детей перед мультиками, чтобы успеть поработать. Привычным образом делегировать обязанности, оставляя за собой функцию контроля, в условиях вынужденной эмиграции оказалось почти невозможно.

Но буквально неделю спустя моя средняя дочь уже ездила без сопровождения на занятия музыкой к репетитору. Добрая женщина не только давала уроки, но и оставляла ее одну в квартире поиграть на фортепиано. Знакомые семьи с маленькими детьми обзавелись нянями или просто помогали друг другу посменно. Сложнее всего привыкали к новым реалиям дети до десяти лет. Они требовали привычный дом, любимые игрушки, общение с родственниками и друзьями, настаивали на возвращении в Россию. Родители пытались справляться с их капризами и бытовыми неурядицами.

Недостижимые деньги

Тем не менее жизнь налаживалась. Мы достаточно быстро разузнали про дружественные продуктовые лавки, где с нами здоровались на русском и дарили гостинцы к покупкам. Осталось привыкнуть к тому, что продукты и вино каждый раз будут неодинаковыми по причине отсутствия консервантов.