«Видно же, что вы нормальная!», или Как живут бывшие россияне в Тбилиси

Дети тоже не только дистанционно учились, но и встречались с одноклассниками, уехавшими из Москвы с родителями, влюбились в Ботанический сад Тбилиси, привыкли к хачапури и хинкали, а еще к тому, что местные часто говорят: «Мы христиане, мы люди». Наверняка сначала из-за пандемии и теперь из-за войны они повзрослели быстрее, чем взрослели их родители…
Для многих, и для нас в том числе, Тбилиси был точкой транзита, где можно находиться без визы и готовить необходимые документы. Но немало людей рассматривали вариант остаться в Грузии навсегда, невзирая на недружелюбие государственных институтов. Справедливости ради отмечу, что и к грузинам, ранее жившим в России, местные власти неблагосклонны.
Некоторые итоги
Опыт жизни в Тбилиси весной 2022 года показал, что приехавшие туда россияне активно пользовались языком агрессии и травмы, были склонны рисовать черно-белые картины и не слишком задумывались о том, как жить в принимающих странах, вздрагивая от слухов и таская за собой предрассудки. К сожалению, в российской школе так и не начали учить межкультурной коммуникации и медийной грамотности, хотя в глобальном мире обходиться без них невозможно.
К маю стало заметно, что моральная паника начала снижаться, люди привыкали к новой жизни. К сожалению, мы по-прежнему узнаем из СМИ о сенсациях и ужасах, а не о практиках обыденности. Информационные пузыри, успешно сформированные алгоритмами соцсетей, все сильнее разделяют людей. Надо учиться выходить наружу – в большой мир. И учиться говорить с ним.
Анна Кулешова – кандидат социологических наук, работала в научных журналах, в том числе – при Всероссийском Центре Изучения Общественного Мнения, соавтор книг «Родительство 2.0», «Открытый (в)опрос: общественное мнение в современной истории России», главный редактор журнала «СоциоДиггер».