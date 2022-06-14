В Эстонию прибыло более 70 000 украинских беженцев. Почти половина из них - транзитники

На сайте Департамента социального страхования теперь можно знакомиться со статистикой прибывших в Эстонию военных беженцев, которая обновляется каждый день в 11 часов.

В статистике отражаются данные о приехавших в Эстонию и проследовавших далее беженцах по состоянию на текущий день. Несмотря на то, что число людей находящихся на краткосрочном размещении стабильно держится на отметке ниже 4000, каждый день ведется статистика регистрации и снятия с учета. Это означает, что хотя людей прибывает, такое же количество людей находит себе постоянное место жительства или следует дальше из Эстонии.

«Если в первые месяцы войны в Эстонию прибывало около тысячи военных беженцев в день, большая часть из которых оставалась в стране, то сейчас мы каждый день видим, что и количество прибывающих, и количество выезжающих находится в состоянии спада. Публикация свежей статистики дает лучший обзор и того, в каком состоянии мы находимся, и как лучше планировать свои ресурсы», - сказал руководитель кризисного штаба Департамента социального страхования Керт Валдару.

Статистика дает обзор количества прибывших в Эстонию военных беженцев из Украины, тех, кто находится на временном размещении, а также числа ходатайств, поданных на получение пособий и компенсаций, обратившихся на инфотелефоны, зарегистрировавших место жительства и заполняемости свободных мест в учебных заведениях.