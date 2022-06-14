Эстонский бизнесмен негодует: государство берет большой налог с пожертвований в адрес украинской армии

«После вторжения России в Украину 24 февраля нашим первым вопросом было, как мы можем помочь Украине как можно быстрее и эффективнее», — написал Селл.

Так, по его словам, Topauto опиралась на информацию, опубликованную в Äripäev, и перечислила 50 000 евро на расчетный счет ВСУ, который был указан как не облагаемый налогом на прибыль.

Пожертвование от Topauto в адрес украинской армии было перечислено 1 марта. В тот же день председатель Ассоциации малых и средних предпринимателей (EVEA) Хейки Ритс направил премьер-министру, в Министерство финансов, Министерство юстиции и в финансовую комиссию Рийгикогу обращение, в котором выразил позицию, что государство не должно ограничивать пожертвования или извлекать выгоду из них.

«К сожалению, обращение помогло лишь частично. Компании, которые хотели напрямую помочь Украине, пожертвовав украинским вооруженным силам, вынуждены были заплатить государству подоходный налог с пожертвования», — написал Селль.

В начале апреля вступила в силу поправка к Закону о подоходном налоге, которая предусматривает, что юридическое лицо-резидент не уплачивает подоходный налог с пожертвований и подарков, сделанных для сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины и в целях оказания и организации гуманитарной помощи, если она осуществлена ​​в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года в адрес зарегистрированных в Эстонии юридических лиц в соответствии с перечнем.

Однако за пределами этого списка остались пожертвования, которые являлись целевыми, но при этом были переведены непосредственно на счет нуждающегося, например, на расчетный счет Вооруженных Сил Украины.