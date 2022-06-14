Вне дома: в Viru keskus открылся театр вкусов с пятнадцатью ресторанами и барами

Нам с вами еще предстоит ознакомиться со всеми заведениями, представившими в Viru keskus свои лучшие блюда в уличном формате. Но гурманы наверняка знают лучших и популярнейших из снискавших славу в контексте уличной еды рестораторов, пекарей и кондитеров.

Это Дмитрий Фоменко и Ева Унт - семейная пара, владельцы и повара бренда F.Burger, предлагающего лучшие в городе бургеры класса гурмэ. Это Ольга Данилова - хозяйка кафе Pavlova, которое предлагает более двадцати вариантов этого десерта. Это - популярнейшие сомелье Кристьян Пеяске и повар Янно Лепик, который недавно получил награду от Мишлен в номинации лучшего молодого повара, представляющие здоровую уличную еду в баре Freya. Тимур Сеидов - владелец и шеф-повар Samsa Family Bakers, узбекские деликатесы которого отлично знают посетители рынка Балтийского вокзала. Шеф-повар и владелец сети ресторанов Jahu Вадим Пярн представил деликатесные продукты в роскошном сияющем фуд-траке...