Звезду НБА подозревают в хранении наркотиков. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Марихуана была обнаружена у 28-летнего Харрелла при досмотре автомобиля 12 мая – спортсмена остановили, поскольку полицейские посчитали, что он слишком близко следовал за автомобилем, который ехал впереди.

Полицейский почувствовал запах марихуаны из машины и Харрелл признался, что у него в при себе имеется небольшое количество наркотического вещества. Однако представителя закона это не убедило и он провел обыск автомобиля. В рюкзаке на заднем сиденье было обнаружено 1,3 килограмма марихуаны в вакуумных пакетах. Спортсмен сказал, что взял авто напрокат.

Нарушение Харрелла классифицируется как уголовное преступление класса D для впервые попавшихся. Оно подразумевает лишение свободы на срок от 1 до 5 лет со штрафом в размере от 1000 до 10 000 долларов.

Харрелл – лучший запасной НБА в сезоне-19/20. Нынешний сезон начинал в «Уизардс», в феврале его обменяли в «Хорнетс». В 26 матчах за команду Монтрез набирал 11,3 очка, 4,8 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

Предварительное слушание в суде округа Мэдисон (штат Нью-Йорк) назначено на 13 июля.