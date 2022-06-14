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Заражаемость ковидом среди людей старше 60 лет начала расти

rus.postimees.ee
Заражаемость ковидом среди людей старше 60 лет начала расти
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Коронавирусное отделение.
Коронавирусное отделение. Фото: Madis Veltman

По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе было проанализировано 9079 тестов на ковид, 840 из которых показали положительный результат: «Заболеваемость среди людей старше 60 лет начала расти почти во всех возрастных группах». Сепп добавила, что коэффициент заражаемости R поднялся выше единицы (1,01). Согласно матрице риска, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения остается низким.

За последние семь дней каждый день из-за ковида госпитализировали в среднем 3,8 человека. По состоянию на утро понедельника в больницах находились 59 человек, 24 из которых нуждались в госпитализации из-за симптоматического Covid-19. За неделю умерли два человека, которым было 53 и 91 год, один из них не был вакцинирован. Вероятнее всего, на 54 неделе количество госпитализированных упадет ниже отметки в 50, но в конце июня или в начале июля вновь начнет увеличиваться.

За неделею были введены 1068 доз вакцины, новый курс вакцинации начали в 294 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 460 614 человек. Общий охват вакцинацией двумя дозами в Эстонии составляет 63,7 процента всего населения.

Содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах остается на зеленом уровне опасности. Больше всего частичек вируса было найдено в пробах, взятых в Харьюмаа, и среди них больше всего в Таллинне. Количество вируса в сточных водах на высоком уровне держится в Рапла и Пярну. Меньше всего вируса найдено на островах, в Восточной и Южной Эстонии.

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