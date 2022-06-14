Заражаемость ковидом среди людей старше 60 лет начала расти

За последние семь дней каждый день из-за ковида госпитализировали в среднем 3,8 человека. По состоянию на утро понедельника в больницах находились 59 человек, 24 из которых нуждались в госпитализации из-за симптоматического Covid-19. За неделю умерли два человека, которым было 53 и 91 год, один из них не был вакцинирован. Вероятнее всего, на 54 неделе количество госпитализированных упадет ниже отметки в 50, но в конце июня или в начале июля вновь начнет увеличиваться.