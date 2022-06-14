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Таллинн отметил лучших выпускников

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Таллинн отметил лучших выпускников
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Таллинн отметил лучших выпускников
Таллинн отметил лучших выпускников Фото: Матс Ыун

Вчера, 13 июня, в Национальной опере «Эстония» состоялся торжественный прием в честь лучших таллиннских выпускников, школьников-победителей соревнований и предметных олимпиад, а также лауреатов конкурсов.

Выпускников поздравили вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла.

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что город приглашает на прием отличившихся выдающимися результатами выпускников каждый год. «Этим мы хотим отметить старания молодежи, их особенные достижения, к числу которых относится, конечно, завершение обучения с золотой или серебряной медалью. Внимания заслуживают и высокие результаты на общегородских соревнованиях, так как они являются результатом упорного труда, – сказал Белобровцев. – Благодарим и руководителей школьников, достигших отличных результатов на олимпиадах, а также других партнеров Таллиннского департамента образования, которые способствовали достижению выпускниками успехов».

От имени медалистов выступил Арсений Цыганков из Таллиннской Мустйыэской гимназии, от имени победителей предметных олимпиад – Ханна Грете Ребане (Таллиннская 21-я школа) и Тобиас Пальм (Таллиннская реальная школа). Также к собравшимся обратились чемпионки школьных спортивных игр Кярт Хюдси и Яаника Волков (футбол среди гимназисток). От лица руководителей участников конкурсов выступил Вейко Тубин, театральный педагог Таллиннской 21-й школы, руководитель лауреата Государственного фестиваля школьных театров Таллиннской гимназической ступени. В мероприятии принял участие участник коллектива 5MIINUST Эстони Кохвер и ученики Таллиннской балетной школы.

Завершившийся школьный год был посвящен темам здоровья, подвижности и школьному спорту. Чемпионаты по спортивным играм среди школьников прошли в десяти дисциплинах, в зачете основной школы и гимназии. С результатами можно ознакомиться здесь (на эстонском).

В 2021/22 учебном году гимназию окончили с медалью 464 выпускника из 49 школ. С золотой медалью школу окончили 234 человека, с серебряной – 230.

Таллиннские районные олимпиады прошли по 23 предметам. Список победителей и их руководителей здесь.

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