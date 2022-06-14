Экс-глава погранслужбы: после этой войны Россия вернется и станет еще опаснее

Не стоит думать, что, когда война в Украине закончится, наступит мир. Россия извлечет уроки из своих неудач и станет намного опаснее. Чем бы ни закончилась нынешняя война между Украиной и Россией, уже понятно, что это проверка реальностью для российской армии. Я изложу несколько выводов, к которым обязательно придет политическое и военное руководство России. Что за этими выводами последует – другой вопрос.

Во-первых, оно осознает, – пусть пропаганда и утверждает обратное, – что у России нет непобедимой армии, и ее не боятся. Возможно, это и не перечеркнет планы России по расширению своего влияния военным путем, но это настоящая смена парадигмы. Что приводит к еще одному озарению, которое уже определенно произошло.

А именно, и это во-вторых, что со старой военной доктриной невозможно выиграть новую войну. В используемых до сих пор военных учебниках между строк написано, что не нужно много ума, чтобы победить при наличии массы людей и техники. Но если у соперника ненамного меньше живой силы, а сражается он, исходя из более современных принципов, нападающая масса увязнет, и шансов на победу нет.