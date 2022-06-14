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Экс-глава погранслужбы: после этой войны Россия вернется и станет еще опаснее

Рандо Круусмаа
, бывший начальник погранслужбы
Экс-глава погранслужбы: после этой войны Россия вернется и станет еще опаснее
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День победы (Рязань).
День победы (Рязань). Фото: Alexander Ryumin
  • Уже несколько веков Россия остается империей, а главная цель империи – расширение своих владений
  • Россия не прекратит укреплять армию ни сегодня, ни после Путина
  • Введенные против России санкции не помешают ей восстановить свои силы

Когда война в Украине закончится, Россия неизбежно попытается взять реванш, уверен бывший начальник погранслужбы Эстонии Рандо Круусмаа.

Не стоит думать, что, когда война в Украине закончится, наступит мир. Россия извлечет уроки из своих неудач и станет намного опаснее. Чем бы ни закончилась нынешняя война между Украиной и Россией, уже понятно, что это проверка реальностью для российской армии. Я изложу несколько выводов, к которым обязательно придет политическое и военное руководство России. Что за этими выводами последует – другой вопрос.

Во-первых, оно осознает, – пусть пропаганда и утверждает обратное, – что у России нет непобедимой армии, и ее не боятся. Возможно, это и не перечеркнет планы России по расширению своего влияния военным путем, но это настоящая смена парадигмы. Что приводит к еще одному озарению, которое уже определенно произошло.

А именно, и это во-вторых, что со старой военной доктриной невозможно выиграть новую войну. В используемых до сих пор военных учебниках между строк написано, что не нужно много ума, чтобы победить при наличии массы людей и техники. Но если у соперника ненамного меньше живой силы, а сражается он, исходя из более современных принципов, нападающая масса увязнет, и шансов на победу нет.

В-третьих, стратегия Герасимова (генерал армии Валерий Герасимов – начальник Генерального штаба ВС РФприм. ред.) уже потерпела поражение, как и ее автор. Теоретически она может выглядеть азбукой победы в любой войне. Случай Украины показал, что это не так. Западные военные эксперты уже почти десятилетие ставят Герасимова чуть ли не в один ряд с Сунь-Цзы (китайский военный мыслитель, автор трактата «Искусство войны» VI до н. э. – прим. ред.), но происходящее свидетельствует, что такая репутация, мягко говоря, переоценена.

Чем же все это опасно для Эстонии или всего западного мира? Россия по своей сущности остается империей, а главная цель империи – расширение своих владений. После военных неудач всегда наступают более спокойные периоды, когда соседям ничего не угрожает, потому что набираются силы для новых завоеваний. После поражения на Украине обязательно настанет день, когда Россия захочет реванша и вернется более мотивированной и, возможно, лучше оснащенной. Поэтому мы должны исходить из того, что, когда русская армия вернется, она будет более боеспособной, чем сегодня.

Конечно, многие люди со стажем в советской армии утверждают, что в ней царил так называемый «бардак», что царит он в российской армии и сегодня, и очень хочется верить, что это положение останется неизменным. Но мы не должны выдавать желаемое за действительное. Мы должны понимать, что армия России в будущем может стать меньше, у нее появится достаточное количество эффективного и точного оружия, а навыки ее улучшатся, что обернется новым военным качеством.

Почему я так думаю? Главный аргумент заключается в том, что такой проверки реальностью Россия не проходила со времен Второй мировой войны. Даже тогда очень многое удавалось покрывать за счет ленд-лиза от США, то есть страна действовала не только своими силами. Все последующие конфликты/войны были мелкомасштабными, что и создавало впечатление непобедимости российской армии как внутри страны, так и за ее пределами.

Однако в информационном обществе, где за войной можно следить в режиме онлайн, убеждаясь в серьезных поражениях российской армии, элита страны будет вынуждена сделать из этого выводы и внести коррективы в стратегию развития. Это займет время, но оно также понадобится и западному миру. В области обороны нельзя в одночасье закрыть бреши и создать потенциал из ничего. Иначе почему наш оборонный сектор практиковал десятилетний цикл планирования? Даже сегодня, когда на Украине еще идет война, мы должны думать о времени, когда русская армия залечит свои раны и появится новый план по расширению империи.

Минобороны и Генштаб Эстонии произведут расчеты вовремя и в полном объеме. Так что осознание горизонта планирования – вопрос политической воли и ответственности прессы за ожидания общества. Когда война в Украине закончится, будут ли политики и их электорат высказываться в поддержку усиленного финансирования обороны?

Подозреваю, что в послевоенный период появится соблазн урезания расходов на оборону. Живо представляю себе дискуссию о необходимости увеличения детских пособий, зарплаты учителей и спасателей. Зачем, в самом деле, силам обороны столько денег, если российская армия так слаба, что уже не сможет ни на кого напасть! Такое состояние общественного мнения легко объяснимо. Ведь мы каждый день узнаем от военных блогеров, сколько Россия потеряла танков, ракет и т.д. Скоро начнет казаться, что соседу нечем нам угрожать, и мы можем перенаправить средства в другое русло.

Россия не прекратит снабжение армии ни сегодня, ни после Путина. Ошибаются те, кто думает, что введенные против России санкции помешают ей восстановить свои силы. Россия находится под санкциями с 2014 года, но в российской боевой технике массово присутствуют высокие технологии из Германии, Франции, Великобритании и США. Россия делает все, чтобы получить технологии, необходимые ей для развития армии, а западные поставщики не вешают ярлыки, указывающие на происхождение своего товара. Возможно, это выходит дороже для России, усложняется организация поставок, но для военной промышленности нет ничего невыполнимого. Если перестанет хватать чипов, Путин издаст указ, и народ мобилизуется, чтобы чипы из стиральных машин принести на сборные пункты. Заодно со своими сыновьями.

Кроме того, большую часть украинских городов, инфраструктуры и людей уничтожают на линии фронта и вблизи нее так называемыми тупыми боеприпасами, которым ни холодно, ни жарко от недостатка чипов и западных санкций, потому что их в России достаточно еще с советских времен. Да они и продолжают производиться на тех же заводах, пока западные партнеры ищут по всему миру, чем еще помочь Украине.

В российской армии также никогда не будет недостатка в солдатах, пока в некоторых регионах сохраняется невообразимый уровень жизни. Семья контрактника счастлива, что у нее появляются хоть какие-то деньги, а сам он гордится, что станет героем. Отличие от мигрантов из Африки в Европу лишь в том, что российский контрактник зарабатывает, как армейский легионер, а не как дешевая рабочая сила.

Повторюсь: в тот день, когда война на Украине закончится, вечный мир вследствие слабости России, к сожалению, не наступит. Она определенно вернется и станет намного опаснее. Впрочем, если в русской армии и дальше будет упомянутый бардак, и они ничему не научатся, это будет нам на пользу. А пока мы должны основывать свои расчеты на том, что против нас выступит более боеспособная армия, чем та, что напала на Украину.

Может быть, эти мои соображения публикуются слишком рано. Людям свойственно забывать произошедшее практически на следующий день. Когда в 2014 году был похищен сотрудник эстонской полиции безопасности, наши политики приказали создать лучшую в мире государственную границу. Через некоторое время заговорили о лучшей границе в Европе, а еще чуть погодя и по мере стирания воспоминаний, дошли уже до «лучшей границы в Эстонии». Потому что тот сотрудник вспоминается уже с трудом, а денег в бюджете всегда мало. Такова реальность.

Пусть содержание этой заметки вспомнится, например, на третий день после окончания войны в Украине, когда начнутся сравнения зарплаты учителей со стоимостью боеприпасов для Сил обороны.

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