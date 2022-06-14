Вчера Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Отечество» провели первый раунд коалиционных переговоров, в ходе которого подробно обсуждалась тема образования, а также был рассмотрен вызывающий наибольшие разногласия проект семейных пособий. Однако быстрого решения противостояния найдено не было, а значит парламент остается в тупике, пишет Postimees.
Работа Рийгикогу зашла в тупик: быстрого решения проблемы, похоже, не существует
Встреча, которая должна была закончиться в 18 часов, закончилась только в 20.30, т.е. длилась почти четыре с половиной часа. Несмотря на то, что перед первым раундом звучали резкие реплики в адрес друг друга, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс и председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас (Отечество) после переговоров вышли в белый зал с радостными лицами и дали совместную пресс-конференцию. Никто не пошел воевать в первый день, но и согласовано ничего в итоге не было - успели лишь отметить проблемные места в сфере образования и согласно покивать, что там нужны решения.
Однако, по иронии судьбы, ссора между теми же партиями продолжалась тем временем в Рийгикогу , поскольку препятствование Партии реформ принятию законопроекта о семейных пособиях никуда не делось. Вся работа Рийгикогу застопорилась, и решение может прийти только в результате переговоров о возможной будущей коалиции - обсуждение предложенных поправок заняло бы слишком много времени.
Хотя в возможной коалиции не обходили стороной вопрос семейных пособий, создалось впечатление, что к теме относятся довольно спокойно. Одно из главных требований "Отечества" — принять законопроект без изменений, но, похоже, Партия реформ так легко с этим не согласится.
«Дело не в обструкции, а в том, какую проблему мы решаем. И мы попытались это понять. Если мы решаем проблему средств к существованию людей, этот законопроект не решит ее напрямую, если мы решаем проблему рождаемости, это другой вопрос», — заявила председатель Партии реформ Кая Каллас, по словам которой, "белки" хотят обсудить тему шире.
Однако Каллас умаслила "Отечество", добавив, что в политике необходимо идти на компромиссы и что у правительственной партии, имеющей перевес в правительстве, есть явное желание в ближайшее время «сгладить» вопрос о семейных пособиях.
На вопрос о том, на какой компромисс готово "Отечество" в столь принципиальном для себя вопросе, Тынис Лукас не ответил и прокомментировал лишь кратко: «Мы высказали свою позицию и будем двигаться дальше».
Таким образом, в Рийгикогу нет единодушия, способного быстро ликвидировать тупиковую ситуацию. По состоянию на данный момент депутаты смогут еще долго обсуждать поправки Партии реформ, обеспечивая хороший оборот кафетерию Рийгикогу после долгих заседаний.
Требование "Отечества" об отставке Кайи Каллас с поста премьер-министра не было затронуто. Ляэнеметс счел, что это не должно быть проблемой, и предсказал, что переговоры, вероятно, продолжатся после Иванова дня.
Сегодня коалиционные переговоры продолжаются обсуждением тем безопасности. Второй раунд должен закончиться в 16.30.