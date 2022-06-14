Работа Рийгикогу зашла в тупик: быстрого решения проблемы, похоже, не существует

Встреча, которая должна была закончиться в 18 часов, закончилась только в 20.30, т.е. длилась почти четыре с половиной часа. Несмотря на то, что перед первым раундом звучали резкие реплики в адрес друг друга, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс и председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас (Отечество) после переговоров вышли в белый зал с радостными лицами и дали совместную пресс-конференцию. Никто не пошел воевать в первый день, но и согласовано ничего в итоге не было - успели лишь отметить проблемные места в сфере образования и согласно покивать, что там нужны решения.

Однако, по иронии судьбы, ссора между теми же партиями продолжалась тем временем в Рийгикогу , поскольку препятствование Партии реформ принятию законопроекта о семейных пособиях никуда не делось. Вся работа Рийгикогу застопорилась, и решение может прийти только в результате переговоров о возможной будущей коалиции - обсуждение предложенных поправок заняло бы слишком много времени.

Хотя в возможной коалиции не обходили стороной вопрос семейных пособий, создалось впечатление, что к теме относятся довольно спокойно. Одно из главных требований "Отечества" — принять законопроект без изменений, но, похоже, Партия реформ так легко с этим не согласится.