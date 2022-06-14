В связи со строительными работами на Уссимяэ-теэ в Таллинне будет закрыт для движения участок между Нарвским шоссе и Прийсле-теэ. Начиная с начала рабочего дня 16 июня и до конца рабочего дня 31 июля изменятся маршруты автобусных линий номер 30 и 49.
В Таллинне временно изменятся маршруты автобусов номер 30 и 49
В Таллинне временно изменятся маршруты автобусов номер 30 и 49
Автобусный маршрут номер 49 в направлении аэропорта следующий: Нарвское шоссе, Прийсле-теэ, Уссимяэ-теэ. На маршруте объезда на Прийсле-теэ появятся дополнительные остановки – «Тонди мяги» и «Рейдумяги».
Автобусы маршрута номер 30 в направлении Кясму и маршрута номер 49 в направлении центра Виймси будут двигаться по Уссимяэ-теэ, Прийсле-теэ и Нарвскому шоссе. На маршруте объезда на Прийсле-теэ появится дополнительная остановка «Рейдумяги».
Маршрут и остановки автобусов линии номер 30 в направлении Сели не изменятся. В связи с увеличением длительности пути автобусы могут приходить с опозданием. Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за неудобства.
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