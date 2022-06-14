В Таллинне временно изменятся маршруты автобусов номер 30 и 49

В связи со строительными работами на Уссимяэ-теэ в Таллинне будет закрыт для движения участок между Нарвским шоссе и Прийсле-теэ. Начиная с начала рабочего дня 16 июня и до конца рабочего дня 31 июля изменятся маршруты автобусных линий номер 30 и 49.