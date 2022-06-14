Анализ ⟩ Коалиционные переговоры начались в позитивном ключе

В субботу, когда "Отечество" приняло решение в пользу переговоров с Партией Реформ и SDE, все пошло относительно быстро и мягко. Были разногласия, но не зазвучали гневные голоса и не разгорались жаркие споры. Сеэдер открыл встречу, явно не заявив о своих предпочтениях, но намекнул на них - это истолковали так, что наиболее вероятен союз с белками и социалистами. Не было голосования. Сеэдер намеренно пытался вести таким образом, чтобы все прошло в согласии и без раскалывающего голосования, и поскольку возражений не возникло, это решение и было сформировано. Все это свидетельствует о том, что руководители "Отечества" стараются избежать внутрипартийного конфликта и найти оптимальное решение.