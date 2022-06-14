Вчера начались коалиционные переговоры между Партией реформ, "Отечеством" и Социал-демократической партией. Хотя в минувшие выходные некоторые отечественники уверяли, что это только начало, и не означает рождения нового правительства (этот нарратив также был поддержан СМИ), рождение коалиции Партии реформ — "Отечества" — соцдемов весьма вероятно.
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Анализ ⟩ Коалиционные переговоры начались в позитивном ключе
Коалиционные переговоры начались в позитивном ключе
Коалиционные переговоры чем-то напоминают туннель. Заходишь, и чем глубже пробрался, тем труднее вернуться. Что-то уже согласовано, уже рассчитываешь на какие-то изменения , кто-то начинает думать о посте министра, проделана большая работа... А потом все старания насмарку? Сложно решиться и трудно обосновать.