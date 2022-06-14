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Анализ ⟩ Коалиционные переговоры начались в позитивном ключе

Микк Салу
Коалиционные переговоры начались в позитивном ключе
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На начавшихся вчера коалиционных переговорах между Партией реформ, Отечеством и социалистами обсуждались в первую очередь вопросы образования и детских пособий. После переговоров председатель партии социалистов Лаури Ляэнеметс, премьер-министр Кая Каллас (RE) и председатель Тартуской городской думы Тынис Лукас (Отечество) радостно отправились на пресс-конференцию в белом зале.
На начавшихся вчера коалиционных переговорах между Партией реформ, Отечеством и социалистами обсуждались в первую очередь вопросы образования и детских пособий. После переговоров председатель партии социалистов Лаури Ляэнеметс, премьер-министр Кая Каллас (RE) и председатель Тартуской городской думы Тынис Лукас (Отечество) радостно отправились на пресс-конференцию в белом зале. Фото: Mihkel Maripuu

Вчера начались коалиционные переговоры между Партией реформ, "Отечеством" и Социал-демократической партией. Хотя в минувшие выходные некоторые отечественники уверяли, что это только начало, и не означает рождения нового правительства (этот нарратив также был поддержан СМИ), рождение коалиции Партии реформ — "Отечества" — соцдемов весьма вероятно.

Коалиционные переговоры чем-то напоминают туннель. Заходишь, и чем глубже пробрался, тем труднее вернуться. Что-то уже согласовано, уже рассчитываешь на какие-то изменения , кто-то начинает думать о посте министра, проделана большая работа... А потом все старания насмарку? Сложно решиться и трудно обосновать.

В субботу, когда "Отечество" приняло решение в пользу переговоров с Партией Реформ и SDE, все пошло относительно быстро и мягко. Были разногласия, но не зазвучали гневные голоса и не разгорались жаркие споры. Сеэдер открыл встречу, явно не заявив о своих предпочтениях, но намекнул на них - это истолковали так, что наиболее вероятен союз с белками и социалистами. Не было голосования. Сеэдер намеренно пытался вести таким образом, чтобы все прошло в согласии и без раскалывающего голосования, и поскольку возражений не возникло, это решение и было сформировано. Все это свидетельствует о том, что руководители "Отечества" стараются избежать внутрипартийного конфликта и найти оптимальное решение.

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