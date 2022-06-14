Заявки на пособие по организации интеграционных лагерей можно подавать до пятницы

Цель лагерей - способствовать тому, чтобы украинская молодежь быстрее адаптировалась к эстонскому языку и культуре и была готова продолжить образование в школах с эстонским языком обучения.

Будет оказана финансовая поддержка в организации лагерей с ночевкой (7-14 дней) и дневных лагерей (5-14 дней). В состав участников должны входить дети и подростки из Украины и 30-50 процентов молодых людей в возрасте 7-19 лет с хорошим уровнем владения эстонским языком. Интеграционные лагеря предложат участникам:

возможности для интегрированного и игрового изучения эстонского языка и создания среды общения на эстонском языке;

поддержку детям из Украины в общении со своими эстонскими сверстниками;

поддержку интеграции украинской молодежи в эстонское общество путем приобщения к эстонскому языку и культуре;

поддержку психологического здоровья;

различные виды рекреационной деятельности.

В рамках дополнительного бюджета государство выделит до 2,8 млн евро на летние интеграционные лагеря.

Заявки на финансовую поддержку для организации интеграционного лагеря можно подавать до 17 июня через форму на сайте.

Вопросы по поводу финансовой поддержки и о подаче заявки можно задавать по электронной почте.