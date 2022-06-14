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В продажу поступили билеты на матч Лиги наций Эстония-Мальта

rus.postimees.ee
В продажу поступили билеты на матч Лиги наций Эстония-Мальта
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Тренировка сборной Эстонии на Мальте.
Тренировка сборной Эстонии на Мальте. Фото: Jana Pipar

Эстонская мужская сборная по футболу продолжит игры в рамках Лиги наций UEFA осенью – в сентябре состоится матч с командой Мальты. Билеты на игру доступны в Piletilevi.

Игра Эстония-Мальта назначена на 23 сентября на 19.00 на стадионе A. Le Coq Arena. Территория откроется в 17.00.

Это важная игра для победы в подгруппе, потому что в данный момент обе сборные набрали по шесть баллов. Осенние матчи решат, кто в следующем сезоне поднимется в лигу С.

Сборные обеих стран встречались семь раз, Эстония записала себе три победы, два поражения и две ничьих. В последний раз команды играли 9 июня на Мальте, Эстония победила со счетом 2:1.

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