В продажу поступили билеты на матч Лиги наций Эстония-Мальта

Игра Эстония-Мальта назначена на 23 сентября на 19.00 на стадионе A. Le Coq Arena. Территория откроется в 17.00.

Это важная игра для победы в подгруппе, потому что в данный момент обе сборные набрали по шесть баллов. Осенние матчи решат, кто в следующем сезоне поднимется в лигу С.