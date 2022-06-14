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Правительство хочет провести голосование по вотуму недоверия министру образования сегодня

rus.postimees.ee
Правительство хочет провести голосование по вотуму недоверия министру образования сегодня
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Министр образования Лийна Керсна.
Министр образования Лийна Керсна. Фото: Teele Toova

Во вторник на внеочередном заседании правительство решило попросить руководство парламента обсудить поданное против министра образования и науки Лийны Керсна заявление о выражении вотума недоверия сегодня при первой же возможности.

Требование объявить вотум недоверия министру выдвинули Центристская партия и Консервативная народная партия Эстонии.

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