Во вторник на внеочередном заседании правительство решило попросить руководство парламента обсудить поданное против министра образования и науки Лийны Керсна заявление о выражении вотума недоверия сегодня при первой же возможности.
Правительство хочет провести голосование по вотуму недоверия министру образования сегодня
Правительство хочет провести голосование по вотуму недоверия министру образования сегодня
Требование объявить вотум недоверия министру выдвинули Центристская партия и Консервативная народная партия Эстонии.