Вт, 14.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Вотум недоверия Лийне Керсна обсудят в четверг

rus.postimees.ee
Вотум недоверия Лийне Керсна обсудят в четверг
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Министр образования Лийна Керсна.
Министр образования Лийна Керсна. Фото: Teele Toova

Рийгикогу обсудит вопрос вынесения вотума недоверия министру образования и науки Лийне Керсна в четверг, хотя правительство просило поставить заявление оппозиционеров на голосование уже сегодня.

Спикер парламента Юри Ратас (Центристская партия) созвал совет старейшин Рийгикогу, который решил, что голосование должно пройти в четверг.

Во вторник на внеочередном заседании правительство решило попросить руководство парламента обсудить поданное против министра образования и науки Лийны Керсна заявление о выражении вотума недоверия сегодня при первой же возможности.

Требование объявить вотум недоверия министру выдвинули Центристская партия и Консервативная народная партия Эстонии.

Ключевые слова
Наверх