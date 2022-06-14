Вотум недоверия Лийне Керсна обсудят в четверг

Спикер парламента Юри Ратас (Центристская партия) созвал совет старейшин Рийгикогу, который решил, что голосование должно пройти в четверг.

Во вторник на внеочередном заседании правительство решило попросить руководство парламента обсудить поданное против министра образования и науки Лийны Керсна заявление о выражении вотума недоверия сегодня при первой же возможности.