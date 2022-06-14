Жители Донецкой и Луганских областей знают как никто другой, каково жить, когда за окном война.
Луганская активистка своих не бросает
Среди них есть и те, кто готов помогать другим. Юлия Красильникова, глава общественной организации «Восток-SOS» – одна из них. Юлия родилась и жила в Луганске, но в 2014 году перебралась в Киев. Еще до отъезда она организовывала Евромайдан в Луганске и помогала другим активистам и журналистам, которых избивали и брали в плен.
Пока не пришлось уехать
Лозунги на Майдане в Луганске были мирными. Выступления были против коррупции и за то, чтобы городом управляли честные компетентные люди. «Мы пытались с разговаривать с пророссийски настроенными жителями. Сходились на том, что мы все хотим хорошего и правильного управления регионом», – рассказывает Юлия. Однако от этих разговоров было мало толку. Уже на следующий день те же люди снова пытались пресечь акции протеста.
Против местных проукраинских активистов применялись самые жесткие методы. Их избивали, сливали данные в интернет, составляли из них расстрельные списки. В них была и Юлия Красильникова. Находиться в городе становилось все опаснее, и после «Референдума о самоопределении Луганской Народной Республики» Юлия уехала.
Она подчеркивает, что никто в Луганске не притеснял русскоязычных. Например, в её школе урок русского языка назывался «урок родного языка». «Даже в Киеве до недавнего времени было непросто встретить украинский язык. Но спасибо Путину. Я думаю, ситуация с языком теперь изменится», – надеется Юлия. Нет худа без добра.
Помощь из Киева
Оказавшись в безопасности, Юлия и ее соратники продолжили помогать жителям Луганской и Донецкой областей. В первую очередь, речь шла о выезде из зоны боевых действий. Активисты организовали гуманитарную помощь и колл центр, расселяли людей, информировали о возможностях отъезда. Во время обострения конфликта местная власть и полиция перестали работать. В регионе также пропал интернет.
Во второй половине 2010- х годов активисты центра занялись обучающими программами для общин и школ, чтобы ускорить восстановление луганского региона. «Учили их, как они могут организовывать гуманитарную помощь, создавать и строить что-то у себя, а не выживать», – говорит Красильникова. По примеру Эстонии они организовали в Северодонецке Фестиваль мнений. За пять лет фестиваль стал местной достопримечательностью, куда приезжали со всей Украины.
Привычный цейтнот
Огромный опыт в гуманитарной сфере помог активистам сориентироваться в обстановке, когда Россия вторглась в Украину. Центр «Восток-SOS» переехал из Киева в Ужгород, где возобновил гуманитарную деятельность. В предыдущие годы проблемы с расселением беженцев были решаемы, но сейчас в стране просто нет свободного жилья ни за какие деньги. В ход идут и нежилые помещения. Активисты заняты их обустройством. Не хватает мест в детских садах, а открыть новые невозможно, так как все помещения забиты людьми.
У «Восток-SOS» появились задачи, с которыми практически не может справиться никто другой. Например, эвакуация лежачих больных. Работы у активистов очень много, и все долгосрочные проекты по понятным причинам поставлены на паузу. Красильникова говорит, что они приняли решение пока не приступать к восстановлению уничтоженных жилищ. Ведь неизвестно, не вернутся ли российские войска на очищенную от них территорию.
По словам Юлии, гуманитарная помощь очень важна, но еще важнее политическая поддержка и поставки вооружения. «Больше всего люди с освобожденных территорий боятся, что пережитое вновь повторится», – говорит Красильникова. Эта статья подготовлена в сотрудничестве с НПО Mondo в рамках проекта «Я европеец: истории и факты миграции в 21 веке» (при поддержке Европейской комиссии и Эстонской Республики).