Луганская активистка своих не бросает

Помощь из Киева

Оказавшись в безопасности, Юлия и ее соратники продолжили помогать жителям Луганской и Донецкой областей. В первую очередь, речь шла о выезде из зоны боевых действий. Активисты организовали гуманитарную помощь и колл центр, расселяли людей, информировали о возможностях отъезда. Во время обострения конфликта местная власть и полиция перестали работать. В регионе также пропал интернет.

Во второй половине 2010- х годов активисты центра занялись обучающими программами для общин и школ, чтобы ускорить восстановление луганского региона. «Учили их, как они могут организовывать гуманитарную помощь, создавать и строить что-то у себя, а не выживать», – говорит Красильникова. По примеру Эстонии они организовали в Северодонецке Фестиваль мнений. За пять лет фестиваль стал местной достопримечательностью, куда приезжали со всей Украины.

Привычный цейтнот

Огромный опыт в гуманитарной сфере помог активистам сориентироваться в обстановке, когда Россия вторглась в Украину. Центр «Восток-SOS» переехал из Киева в Ужгород, где возобновил гуманитарную деятельность. В предыдущие годы проблемы с расселением беженцев были решаемы, но сейчас в стране просто нет свободного жилья ни за какие деньги. В ход идут и нежилые помещения. Активисты заняты их обустройством. Не хватает мест в детских садах, а открыть новые невозможно, так как все помещения забиты людьми.

У «Восток-SOS» появились задачи, с которыми практически не может справиться никто другой. Например, эвакуация лежачих больных. Работы у активистов очень много, и все долгосрочные проекты по понятным причинам поставлены на паузу. Красильникова говорит, что они приняли решение пока не приступать к восстановлению уничтоженных жилищ. Ведь неизвестно, не вернутся ли российские войска на очищенную от них территорию.