По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла, показатели оборота гостиниц за май приближаются к докоронакризисному уровню, в то же время сильно выросли расходы, и это сводит прибыль к минимуму.
Эксперт: если бы не война в Украине, крупные столичные отели достигли бы допандемийных показателей
"Сейчас мы готовимся, чтобы получить наилучшие результаты перед осенним сезоном. Предприятия усиленно обучают новых сотрудников, поскольку совсем скоро настанет разгар сезона. Когда все номера заполнены, очень многое зависит от способностей и эффективности команды", - рассказала Майдла в интервью Rus.ERR, отметив, что с весны гостиничная сфера начала уверенно и быстро восстанавливаться.
Коронавирусные ограничения больше не мешают функционированию гостиничного бизнеса, по крайней мере, пока, однако влияние оказывает война в Украине.
"Хотя оно оказалось не настолько сильным, как изначально предполагалось, влияние есть, и оно существенно. Если бы не военные действия в Украине, думаю, этим летом крупные отели столицы достигли бы допандемийного показателя, а сейчас он немного ниже докризисного уровня. Вероятно, это не займет много времени - восстановление очень стремительное, и первоначальные прогнозы (что туризм восстановится к 2026/2027 году) явно не соответствует нынешней обстановке", - сказала исполнительный директор Союза отелей и ресторанов.