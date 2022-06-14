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Эксперт: если бы не война в Украине, крупные столичные отели достигли бы допандемийных показателей

rus.postimees.ee
Эксперт: если бы не война в Украине, крупные столичные отели достигли бы допандемийных показателей
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Контейнерная гостиница в Таллинне.
Контейнерная гостиница в Таллинне. Фото: Hektor Design Hostels

По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла, показатели оборота гостиниц за май приближаются к докоронакризисному уровню, в то же время сильно выросли расходы, и это сводит прибыль к минимуму.

"Сейчас мы готовимся, чтобы получить наилучшие результаты перед осенним сезоном. Предприятия усиленно обучают новых сотрудников, поскольку совсем скоро настанет разгар сезона. Когда все номера заполнены, очень многое зависит от способностей и эффективности команды", - рассказала Майдла в интервью Rus.ERR, отметив, что с весны гостиничная сфера начала уверенно и быстро восстанавливаться.

Коронавирусные ограничения больше не мешают функционированию гостиничного бизнеса, по крайней мере, пока, однако влияние оказывает война в Украине.

"Хотя оно оказалось не настолько сильным, как изначально предполагалось, влияние есть, и оно существенно. Если бы не военные действия в Украине, думаю, этим летом крупные отели столицы достигли бы допандемийного показателя, а сейчас он немного ниже докризисного уровня. Вероятно, это не займет много времени - восстановление очень стремительное, и первоначальные прогнозы (что туризм восстановится к 2026/2027 году) явно не соответствует нынешней обстановке", - сказала исполнительный директор Союза отелей и ресторанов.

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