Неизвестность относительно цен на отопление предстоящей зимой заставила многих задуматься, как сделать дом еще более энергоэкономичным. В дополнение к замене отопительной системы стоит пересмотреть теплоизоляцию комнат и при необходимости заменить окна-двери.
Замена отопительной системы – это не панацея, есть и другие способы сделать дом более энергоэкономичным
«Жители Эстонии понимают, что перед следующим отопительным сезоном по возможности необходимо обновить отопительную систему, а также оценить другие способы сделать дом более энергоэффективным. Это выражается в интересе потребителей к различным финансовым решениям, которые предназначены для финансирования ремонта дома», – рассказала Неле Роосталу, руководитель отдела управления продуктами группы Inbank.
По ее словам, в настоящее время среди ходатаев о кредитах популярны установка солнечных панелей или обновление отопительной системы, но не менее важны утепление дома и замена окон и дверей, что также способствует улучшению энергоэффективности дома.
Оцените теплонепроницаемость дома и комнат
По словам Марека Корбелайнена, руководителя строительных работ Kaamos Ehitus, первым шагом к повышению энергоэффективности дома является оценка внутреннего климата в помещении. «Оцените, насколько хороша теплоизоляция здания. Чем старее здание, тем хуже теплоизоляция», – объяснил Корбелайнен. При возведении новостроек все больше внимания уделяется энергетическому классу здания, то есть большее беспокойство вызывают дома, построенные десять и более лет назад.
При оценке теплонепроницаемости дома необходимо учитывать как качество строения, так и технические данные изоляционных материалов, использованных в здании. В частных домах с чердаком можно повысить теплоизоляцию чердака, добавив утепляющий материал, например, сыпучую или каменную вату. Теплый воздух имеет тенденцию выходить через крышу, что хорошо иллюстрируется сосульками, образующимися зимой на краях крыши», – описал ситуацию Корбелайнен.
Под особый контроль следует взять фасад и фундамент дома. «Правильное утепление дома помогает сэкономить около 40% на отоплении. Правильно подобранная изоляция – самый важный способ сэкономить деньги. Плохо утепленный фундамент также приводит к значительным потерям тепла», – рассказал руководитель строительных работ Kaamos Ehitus. Если утепление всего фасада – это достаточно затратная затея, то утепление фундамента – более доступное решение по стоимости.
Замените старые окна и двери
Еще один нечасто используемый, но правильный способ повысить энергоэффективность вашего дома – заменить окна и двери. Теплопотери у окон в 3-4 раза выше, чем у стен, т. е. чем большую площадь наружных стен составляют окна, тем больше теплопотери. Однако теплоизоляция самих окон зависит от количества слоев стекла, используемых рам и уплотнителей. «Даже всего лишь уплотнение старых окон, замена разбитого стекла и неплотно закрывающихся дверей может помочь повысить энергоэффективность. Однако если окна и двери уже видали лучшие дни, стоит подумать об установке новых тройных стеклопакетов и более теплонепроницаемых дверей», – объяснил Корбелайнен.
По словам Корбелайнена, рост цен на энергию – это новая норма, а не сиюминутная аномалия, поэтому он также рекомендует инвестировать в решения в области возобновляемых источников энергии, такие как солнечные батареи. «Все больше и больше солнечных панелей находят применение в домашнем хозяйстве», – подтвердил он.
По словам руководителя отдела управления продуктами группы Inbank, существуют различные способы финансирования улучшения энергоэффективности дома. «Зеленый кредит Inbank предназначен для ремонта отопительного прибора или установки солнечных батарей, а также для улучшения теплоизоляции. Утепление дома, замена системы вентиляции или замена окон и дверей – все это часть улучшения энергоэффективности и экологичности дома», – пояснила Роосталу. По ее словам, в долгосрочной перспективе выигрыш в цене от затрат на энергоносители может оказаться выше суммы, потраченной на проценты по кредиту. Поэтому, если планируется инвестиция в ремонт дома, рационально сделать это быстрее, при необходимости воспользовавшись помощью кредита.