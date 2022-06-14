Замена отопительной системы – это не панацея, есть и другие способы сделать дом более энергоэкономичным

Замените старые окна и двери

Еще один нечасто используемый, но правильный способ повысить энергоэффективность вашего дома – заменить окна и двери. Теплопотери у окон в 3-4 раза выше, чем у стен, т. е. чем большую площадь наружных стен составляют окна, тем больше теплопотери. Однако теплоизоляция самих окон зависит от количества слоев стекла, используемых рам и уплотнителей. «Даже всего лишь уплотнение старых окон, замена разбитого стекла и неплотно закрывающихся дверей может помочь повысить энергоэффективность. Однако если окна и двери уже видали лучшие дни, стоит подумать об установке новых тройных стеклопакетов и более теплонепроницаемых дверей», – объяснил Корбелайнен.

По словам Корбелайнена, рост цен на энергию – это новая норма, а не сиюминутная аномалия, поэтому он также рекомендует инвестировать в решения в области возобновляемых источников энергии, такие как солнечные батареи. «Все больше и больше солнечных панелей находят применение в домашнем хозяйстве», – подтвердил он.