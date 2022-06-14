ВИДЕО ⟩ В центре Таллинна водитель самоката мчался навстречу потоку автомобилей

В качестве исключения по дороге с односторонним движением можно двигаться в противоположном направлении на велосипеде или легком транспортном средстве, если установлен дорожный знак 836 «Встречное движение велосипедистов на дороге с односторонним движением» в сочетании со знаком 521 «Дорога с односторонним движением».