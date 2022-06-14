В Эстонии правостороннее движение. Велосипеды и легкие транспортные средства также являются транспортом, водители которого согласно Закону о дорожном движении должны его соблюдать, напоминает Департамент полиции и погранохраны.
ВИДЕО ⟩ В центре Таллинна водитель самоката мчался навстречу потоку автомобилей
В центре Таллинна водитель самоката мчался навстречу потоку автомобилей
В качестве исключения по дороге с односторонним движением можно двигаться в противоположном направлении на велосипеде или легком транспортном средстве, если установлен дорожный знак 836 «Встречное движение велосипедистов на дороге с односторонним движением» в сочетании со знаком 521 «Дорога с односторонним движением».
При нарушении правил вероятность попасть в аварию значительно выше, а участвуя в дорожном движении в качестве менее защищенного участника вам не помогут энергопоглощающий кузов автомобиля и подушки безопасности. Правила предназначены для обеспечения безопасности вас и остальных участников движения.
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