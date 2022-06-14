Угон дорогого раритетного автомобиля вывел следователей на родственников владельца

Вор сознался в содеянном спустя чуть более полугода после кражи 60-летней «волги» из центра Вильянди. Через пятнадцать месяцев после кражи владелец сообщил полиции, что автомобиль возвращен. Случай оказался семейной разборкой, пишет Sakala.
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Владелец объявил в соцсетях и прессе, что заплатит 1500 евро за информацию, которая приведет к обнаружению машины, но единственным откликом было то, что в день кражи машину видели на стоянке магазина в Сангла между Вильянди и Тарту, а через несколько минут она попала в объектив камеры видеорегистратора встречной машины недалеко от Пухья.
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