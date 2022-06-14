Угон дорогого раритетного автомобиля вывел следователей на родственников владельца

Владелец объявил в соцсетях и прессе, что заплатит 1500 евро за информацию, которая приведет к обнаружению машины, но единственным откликом было то, что в день кражи машину видели на стоянке магазина в Сангла между Вильянди и Тарту, а через несколько минут она попала в объектив камеры видеорегистратора встречной машины недалеко от Пухья.

Автомобиль, который на момент покупки был в таком хорошем состоянии, что на нем можно было свободно разъезжать и участвовать в стильных вечеринках, пропал бесследно - пока племянник владельца не признался в краже. Точно неизвестно, когда он это сделал. Из материалов дела следует, что он подробно описал это в полиции 20 сентября, через семь месяцев после похищения.