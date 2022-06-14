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Угон дорогого раритетного автомобиля вывел следователей на родственников владельца

Марко Суурмяги, Sakala
Угон дорогого раритетного автомобиля вывел следователей на родственников владельца
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Украденный ГАЗ-21 1961 года выпуска.
Украденный ГАЗ-21 1961 года выпуска. Фото: Erakogu

Вор сознался в содеянном спустя чуть более полугода после кражи 60-летней «волги» из центра Вильянди. Через пятнадцать месяцев после кражи владелец сообщил полиции, что автомобиль возвращен. Случай оказался семейной разборкой, пишет Sakala.

Владелец объявил в соцсетях и прессе, что заплатит 1500 евро за информацию, которая приведет к обнаружению машины, но единственным откликом было то, что в день кражи машину видели на стоянке магазина в Сангла между Вильянди и Тарту, а через несколько минут она попала в объектив камеры видеорегистратора встречной машины недалеко от Пухья.

Автомобиль, который на момент покупки был в таком хорошем состоянии, что на нем можно было свободно разъезжать и участвовать в стильных вечеринках, пропал бесследно - пока племянник владельца не признался в краже. Точно неизвестно, когда он это сделал. Из материалов дела следует, что он подробно описал это в полиции 20 сентября, через семь месяцев после похищения.

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