Специальная комиссия по борьбе с коррупцией начнет контроль деклараций интересов

По словам председателя специальной комиссии Рийны Сиккут, комиссия решила проверить декларации интересов ста должностных лиц, впервые избранных в собрания местных самоуправлений, а также декларации членов специальной комиссии и еще десяти депутатов Рийгикогу. «Для отбора депутатов Рийгикогу и должностных лиц местных самоуправлений, впервые задекларировавших свои интересы в 2022 году, мы использовали метод случайной выборки. Проходящим проверку не следует ничего опасаться, во время проверки мы не занимаемся сбором доказательств коррупции. Это – мера самоконтроля», – сказала Сиккут.

Заместитель председателя специальной комиссии Валдо Рандпере добавил, что декларации доступны общественности, то есть они призваны дисциплинировать человека. Но, к сожалению, их проверку необходимо осуществлять вручную. «Важно следить за динамикой задекларированных данных, то есть рассматривать изменения в течение нескольких лет. Несмотря на постоянные предложения, которые наша комиссия направляет в Министерство финансов, Министерство юстиции и Налогово-таможенный департамент, необходимая система автоматизированного контроля до сих пор не разработана», – сказал он.