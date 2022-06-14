В этом году специальная комиссия по борьбе с коррупцией проверит отобранные методом случайной выборки декларации интересов ста должностных лиц, впервые избранных в собрания местных самоуправлений.
Специальная комиссия по борьбе с коррупцией начнет контроль деклараций интересов
По словам председателя специальной комиссии Рийны Сиккут, комиссия решила проверить декларации интересов ста должностных лиц, впервые избранных в собрания местных самоуправлений, а также декларации членов специальной комиссии и еще десяти депутатов Рийгикогу. «Для отбора депутатов Рийгикогу и должностных лиц местных самоуправлений, впервые задекларировавших свои интересы в 2022 году, мы использовали метод случайной выборки. Проходящим проверку не следует ничего опасаться, во время проверки мы не занимаемся сбором доказательств коррупции. Это – мера самоконтроля», – сказала Сиккут.
Заместитель председателя специальной комиссии Валдо Рандпере добавил, что декларации доступны общественности, то есть они призваны дисциплинировать человека. Но, к сожалению, их проверку необходимо осуществлять вручную. «Важно следить за динамикой задекларированных данных, то есть рассматривать изменения в течение нескольких лет. Несмотря на постоянные предложения, которые наша комиссия направляет в Министерство финансов, Министерство юстиции и Налогово-таможенный департамент, необходимая система автоматизированного контроля до сих пор не разработана», – сказал он.
В числе прочего комиссия проверит, все ли лица, обязанные представлять декларации интересов, сделали это к положенному сроку. В случае, если декларацию интересов подали менее 90 процентов обязанных из числа должностных лиц местных самоуправлений, комиссия напомнит о необходимости выполнения обязательств. На сегодняшний день декларацию интересов не представили три депутата Рийгикогу: Ээрик-Нийлес Кросс, Тармо Круузимяэ и Михаил Корб. Согласно Антикоррупционному закону, декларацию интересов необходимо представить к 31 мая или через четыре месяца с момента вступления в должность, в отношении которой действует требование о декларировании интересов.
В 2019 году комиссия проверила декларации депутатов Рийгикогу и членов правительства, в 2020 году – депутатов Рийгикогу, в 2021 году – декларации новых депутатов Рийгикогу и декларации вице-канцлеров и политических советников, в отношении которых в соответствии с поправками к Антикоррупционному закону от 2021 года начала действовать обязанность по предоставлению деклараций интересов.
Согласно Антикоррупционному закону, специальная комиссия обладает исключительным правом проверять декларации интересов таких высокопоставленных должностных лиц как президент; депутат Рийгикогу; член правительства; судья; государственный контролер; канцлер права; член руководящего органа Банка Эстонии; директор Канцелярии Президента Республики; директор Канцелярии Рийгикогу; лицо, выполняющее консультационные задачи при члене правительства до завершения полномочий члена правительства; руководитель правительственного учреждения; канцлер министерства и вице-канцлеры и директор Государственной канцелярии. Специальная комиссия имеет право проверять все представленные в регистр декларации.