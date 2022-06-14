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Бывает и так: известная эстонская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю

rus.postimees.ee
Бывает и так: известная эстонская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю
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Создатель Scoro Фред Кригер.
Создатель Scoro Фред Кригер. Фото: Tairo Lutter

С июля компания Scoro, занимающаяся программным обеспечением для управления работой, перейдет на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработной платы сотрудников.

«В своей деятельности мы видим, как тысячи компаний организуют работу — от планирования и управления проектами до выставления счетов. Этот опыт позволил нам определить, какие процессы требуют больше всего времени, какие можно автоматизировать и как мы можем реорганизовать нашу работу так, чтобы при меньшем количестве рабочих часов продуктивность и эффективность оставались прежними, если не увеличивались», — сказал исполнительный директор компании Фред Кригер в сообщении для прессы.

Благодаря сокращенной рабочей неделе у сотрудников появится больше времени на отдых, хобби и семью. «В то время, когда на рынке труда существует острая конкуренция, компаниям необходимо критически подумать о том, как удержать своих работников», — пояснил Кригер.

Scoro создал группу из семи подразделений, которая сосредоточена на вопросах управления работой: коммуникация, совещания, автоматизация, управление временем, расстановка приоритетов, благополучие сотрудников, а также юридические и финансовые аспекты.

«Мы также установили шкалу измерений для каждой области, чтобы оценить, работает ли эта структура нам на пользу. Поскольку внедрение каждого новшества требует времени, мы установили первичный период наблюдения в один год — чтобы при необходимости внести изменения, но не возвращаться к пятидневной рабочей неделе», — подтвердил Кригер.

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