Бывает и так: известная эстонская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю

«В своей деятельности мы видим, как тысячи компаний организуют работу — от планирования и управления проектами до выставления счетов. Этот опыт позволил нам определить, какие процессы требуют больше всего времени, какие можно автоматизировать и как мы можем реорганизовать нашу работу так, чтобы при меньшем количестве рабочих часов продуктивность и эффективность оставались прежними, если не увеличивались», — сказал исполнительный директор компании Фред Кригер в сообщении для прессы.

Благодаря сокращенной рабочей неделе у сотрудников появится больше времени на отдых, хобби и семью. «В то время, когда на рынке труда существует острая конкуренция, компаниям необходимо критически подумать о том, как удержать своих работников», — пояснил Кригер.

Scoro создал группу из семи подразделений, которая сосредоточена на вопросах управления работой: коммуникация, совещания, автоматизация, управление временем, расстановка приоритетов, благополучие сотрудников, а также юридические и финансовые аспекты.