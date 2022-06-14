Вирусологи: Северная Корея рискует стать источником новых мутаций коронавируса

Низкое доверие к официальным северокорейским данным

Представителям зарубежных профильных организаций сейчас не позволено посещать ревностно оберегающую свои тайны Северную Корею, поэтому оценить истинный масштаб проблемы они не в состоянии. А публикуемым официальным данным мало кто верит. В этой связи растет озабоченность по поводу того, что коронавирус там может эволюционировать.

"Я считаю, что ситуация с коронавирусом, которую мы наблюдаем в Южной Африке среди населения с высоким уровнем заражения ВИЧ, имеет параллели с тем, что происходит в Северной Корее", - говорит Казухиро Татэда, президент японской Ассоциации инфекционных болезней, член экспертной группы, созданной в начале пандемии для консультирования правительства Японии. У органов здравоохранения Северной Кореи проблемы с искоренением коронавируса, местами он мутировал в новые штаммы, добавил Татэда в интервью DW.

И указал на то, что в Северной Корее существует серьезная проблема и с туберкулезом, который также передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. "В течение многих лет было трудно остановить распространение туберкулеза, и я вижу, что то же самое происходит с ковидом. Это, конечно, усугубляется не очень развитой системой здравоохранения, нехваткой продовольствия и тем фактом, что, как мы полагаем, очень немногие северокорейцы были вакцинированы", - уточнил японский ученый.