Вируский уездный суд решил досрочно освободить из тюрьмы бывшего работника Полиции безопасности (КаПо) Владимира Вейтмана, который в 2013 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, пишет Rus.ERR.
Суд решил досрочно освободить из тюрьмы осужденного за госизмену Владимира Вейтмана
Суд решил досрочно освободить из тюрьмы осужденного за госизмену Владимира Вейтмана
Как сообщили в пресс-службе суда, такое решение было принято на прошлой неделе, а в случае, если постановление вступит в законную силу, в течение года после освобождения Владимир Вейтман будет находиться под электронным наблюдением - испытательный срок продлится до 7 августа 2028 года.
И прокуратура, и тюрьма также поддержали УДО Вейтмана, но обжаловать постановление суда можно в течение 15 дней.
Родившегося в 1950 году Вейтмана обвинили в том, что он собирал засекреченную информацию и неоднократно передавал ее спецслужбам Российской Федерации, а в октябре 2013 года Харьюский уездный суд признал его виновным, приговорив к 15 годам лишения свободы. Также у него конфисковали 120 000 евро, квартиру и автомобиль.
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