Суд решил досрочно освободить из тюрьмы осужденного за госизмену Владимира Вейтмана

Как сообщили в пресс-службе суда, такое решение было принято на прошлой неделе, а в случае, если постановление вступит в законную силу, в течение года после освобождения Владимир Вейтман будет находиться под электронным наблюдением - испытательный срок продлится до 7 августа 2028 года.

И прокуратура, и тюрьма также поддержали УДО Вейтмана, но обжаловать постановление суда можно в течение 15 дней.