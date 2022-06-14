Вт, 14.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Суд решил досрочно освободить из тюрьмы осужденного за госизмену Владимира Вейтмана

rus.postimees.ee
Суд решил досрочно освободить из тюрьмы осужденного за госизмену Владимира Вейтмана
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Владимир Вейтман в суде.
Владимир Вейтман в суде. Фото: kaitsepolitsei

Вируский уездный суд решил досрочно освободить из тюрьмы бывшего работника Полиции безопасности (КаПо) Владимира Вейтмана, который в 2013 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, пишет Rus.ERR.

Как сообщили в пресс-службе суда, такое решение было принято на прошлой неделе, а в случае, если постановление вступит в законную силу, в течение года после освобождения Владимир Вейтман будет находиться под электронным наблюдением - испытательный срок продлится до 7 августа 2028 года.

И прокуратура, и тюрьма также поддержали УДО Вейтмана, но обжаловать постановление суда можно в течение 15 дней.

Родившегося в 1950 году Вейтмана обвинили в том, что он собирал засекреченную информацию и неоднократно передавал ее спецслужбам Российской Федерации, а в октябре 2013 года Харьюский уездный суд признал его виновным, приговорив к 15 годам лишения свободы. Также у него конфисковали 120 000 евро, квартиру и автомобиль.

Ключевые слова
Наверх