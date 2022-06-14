ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка

Принятый в начале июня шестой пакет санкций против России за вторжение в Украину предполагает отключение от SWIFT «Сбербанка», «Московского кредитного банка» и «Россельхозбанка».

Представители банков, как и прежде, уверяют, что отключение от SWIFT не окажет существенного влияния на их деятельность. Как сообщают российские СМИ, «Сбербанк» заявил, что работает в обычном режиме и отключение от SWIFT не изменит ситуацию с международными платежами.