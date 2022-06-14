Игорь Волобуев: в Украине воюет легион «Свобода России»

Громкая история одного из вице-президентов «Газпром-банка» Игоря Волобуева, который после нападения ВС РФ на Украину приехал в Киев с желанием с оружием в руках бороться с российской агрессией, поскольку бизнесмен родом из украинской Ахтырки, обрела продолжение спустя два месяца. Россиянин был принят в легион ВСУ, где против ВС РФ сражаются граждане РФ. Мы поговорили с человеком, чей поступок российская пропаганда старается не замечать, о страхе смерти, благодарности тем странам ЕС, кто не боится помогать, и готовности стрелять в тех, у кого такой же паспорт, как у тебя.