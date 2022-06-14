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Игорь Волобуев: в Украине воюет легион «Свобода России»

Топ-менеджер «Газпрома» на службе вооруженных сил Украины
Иван Скрябин
, журналист
Игорь Волобуев: в Украине воюет легион «Свобода России»
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Бывший вице-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в легион ВСУ «Свобода России», июнь 2022
Бывший вице-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в легион ВСУ «Свобода России», июнь 2022 Фото: из личного архива Игоря Волобуева

Бывший вице-президент «Газпром банка» Игорь Волобуев в большом интервью Rus.Postimees рассказал о своем вступлении в легион ВСУ, где служат граждане РФ. Человек, сменивший деловой костюм на защитную форму солдата, рассказал, как «Газпром» влияет на военные поставки ЕС Киеву, почему Путина нельзя признать сумасшедшим, и чем путь бывшего топ-менеджера российской газовой монополии не похож на путь генерала Андрея Власова в годы Второй мировой.

Громкая история одного из вице-президентов «Газпром-банка» Игоря Волобуева, который после нападения ВС РФ на Украину приехал в Киев с желанием с оружием в руках бороться с российской агрессией, поскольку бизнесмен родом из украинской Ахтырки, обрела продолжение спустя два месяца. Россиянин был принят в легион ВСУ, где против ВС РФ сражаются граждане РФ. Мы поговорили с человеком, чей поступок российская пропаганда старается не замечать, о страхе смерти, благодарности тем странам ЕС, кто не боится помогать, и готовности стрелять в тех, у кого такой же паспорт, как у тебя.

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