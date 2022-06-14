Бывший вице-президент «Газпром банка» Игорь Волобуев в большом интервью Rus.Postimees рассказал о своем вступлении в легион ВСУ, где служат граждане РФ. Человек, сменивший деловой костюм на защитную форму солдата, рассказал, как «Газпром» влияет на военные поставки ЕС Киеву, почему Путина нельзя признать сумасшедшим, и чем путь бывшего топ-менеджера российской газовой монополии не похож на путь генерала Андрея Власова в годы Второй мировой.
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Игорь Волобуев: в Украине воюет легион «Свобода России»
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