В этом году Таллинн проводит реконструкцию нескольких улиц, ведущих к учебным заведениям, чтобы детям было безопаснее и удобнее добираться в школу пешком или на велосипеде.
Таллинн с целью повышения безопасности перестраивает дороги к школам
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что цель в том, чтобы сформировать безопасную для всех участников движения городскую среду. «Если мы хотим, чтобы дети как можно больше двигались на свежем воздухе, да и чтобы горожане в общем отдавали предпочтение передвижению пешком, на велосипеде или общественном транспорте, в первую очередь следует сделать более безопасными и удобными дороги, которые ведут к школам. Разумеется, это касается всего школьного коллектива и родителей. Помимо начавшихся в понедельник работ по реконструкции улицы Кивимяэ в Нымме и подъездной дороги к Гимназии Арте в Мустамяэ, в планах также в ближайшее время приступить к реконструкции улицы Борнхёэ в Пирита, – уточнил Свет. – Но этим наша деятельность не ограничивается, поскольку впервые в городском бюджете отдельная строка, предусматривающая повышение безопасности вокруг учебных заведений. Поэтому в этом году мы приступим к проектированию еще нескольких улиц вокруг школ во всех районах города».
На этой неделе в Нымме началась реконструкция улицы Кивимяэ, участок начинается от улицы Лаулику и заканчивается рядом с участком недвижимости по адресу Кивимяэ, 25. Ширина проезжей части будет составлять 5 метров, рядом будет отделенная бордюром пешеходно-велосипедная дорожка шириной 3,5 метра. Ограничение скорости будет составлять 20 км/ч, для того чтобы способствовать соблюдению скоростного режима, построят пять порогов («лежачих полицейских»).
Порог также построят на улице Лаулику, с одной стороны дороги будет тротуар шириной 2,5 метра. На отрезке от улицы Лаулику до улицы Койдику тротуар будет отделен от проезжей части разделительной полосой, на остальной протяженности – бордюром. Рядом с детским садом Лаулику построят семь парковочных мест, а рядом со школой (Кивимяэ, 25) – шесть парковочных мест. Чтобы избежать необходимости переходить дорогу, парковочные места будут расположены со стороны школы и детского сада параллельно проезжей части.
В Мустамяэ реконструируются подъездные дороги и парковки рядом с Гимназией Арте. Дорога с южной стороны от Гимназии Арте, то есть в направлении Вильде-теэ, будет шириной 5,5 метров, с одной стороны построят тротуар, отделенный бордюром, а рядом с перекрестком – порог. Перед школой рядом с имеющейся парковкой будет построена дополнительная. С восточной стороны проезжая часть везде будет составлять 5,5 метров, тротуар – 3 метра. Для повышения безопасности перекресток со стороны бульвара Сыпрузе будет приподнятым. Тротуары со стороны бульвара Сыпрузе будут достроены так, чтобы соединить имеющиеся отрезки. Дорога с северной стороны также составит 5,5 метров в ширину. Территория парковки будет присоединена к зеленой зоне, тротуар продлят в северном направлении, чтобы соединить с имеющейся сетью пешеходных дорожек.
В ходе всех перечисленных работ будет обновлена канализационная система, конструкции проезжей части и тротуаров, заменят фонарные столбы и светодиодные лампы. Также установят новые дорожные знаки и построят пороги.
«Цены растут практически везде, также и в строительной сфере, что вынуждает нас сокращать среди прочего и планы реконструкции. Радует однако, что ни один из проектов, касающихся повышения безопасности вокруг школ, не был урезан. Наоборот, для тех объектов, где цена строительства возросла, мы нашли дополнительные средства. Мы должны и впредь поддерживать это направление, чтобы инвестиции в подвижность и безопасность детей были приоритетными», – добавил Свет.
Согласно утвержденному бюджету Таллинна и проекту второго дополнительного бюджета общая стоимость реконструкции подъездных дорог к Гимназии Арте, улицы Кивимяэ и Борнхёэ теэ составляет 2,7 миллиона евро.
Всех участников дорожного движения просят следовать временной организации и установленным знакам!