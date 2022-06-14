Таллинн с целью повышения безопасности перестраивает дороги к школам

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что цель в том, чтобы сформировать безопасную для всех участников движения городскую среду. «Если мы хотим, чтобы дети как можно больше двигались на свежем воздухе, да и чтобы горожане в общем отдавали предпочтение передвижению пешком, на велосипеде или общественном транспорте, в первую очередь следует сделать более безопасными и удобными дороги, которые ведут к школам. Разумеется, это касается всего школьного коллектива и родителей. Помимо начавшихся в понедельник работ по реконструкции улицы Кивимяэ в Нымме и подъездной дороги к Гимназии Арте в Мустамяэ, в планах также в ближайшее время приступить к реконструкции улицы Борнхёэ в Пирита, – уточнил Свет. – Но этим наша деятельность не ограничивается, поскольку впервые в городском бюджете отдельная строка, предусматривающая повышение безопасности вокруг учебных заведений. Поэтому в этом году мы приступим к проектированию еще нескольких улиц вокруг школ во всех районах города».