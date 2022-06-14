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Фото ⟩ Посол Эстонии в России возложил венок в память о жертвах июньской депортации

rus.postimees.ee
Посол Эстонии в России возложил венок в память о жертвах июньской депортации
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Посол Эстонии в России Маргус Лайдре вместе со своими латвийским и литовским коллегами в память о жертвах июньской депортации возложили венки к «Стене скорби».

14 июня, 81 год назад, началась июньская депортация. Более 10 000 человек были насильно вывезены из Эстонии. Только несколько сотен из них вернулись домой.

«Среди депортированных были и эстонские дипломаты. Сегодня день траура, когда мы вспоминаем всех жертв советских репрессий», — написано в соцсетях посольства Эстонии в Москве.

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