Посол Эстонии в России Маргус Лайдре вместе со своими латвийским и литовским коллегами в память о жертвах июньской депортации возложили венки к «Стене скорби».
Фото ⟩ Посол Эстонии в России возложил венок в память о жертвах июньской депортации
Посол Эстонии в России возложил венок в память о жертвах июньской депортации
14 июня, 81 год назад, началась июньская депортация. Более 10 000 человек были насильно вывезены из Эстонии. Только несколько сотен из них вернулись домой.
«Среди депортированных были и эстонские дипломаты. Сегодня день траура, когда мы вспоминаем всех жертв советских репрессий», — написано в соцсетях посольства Эстонии в Москве.
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