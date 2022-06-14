Военные беженцы получат единовременное пособие до 1200 евро на аренду жилья

Цель пособия — дать беженцам возможность начать самостоятельную жизнь, — сказала Рийна Сообик, руководитель отдела кризисных коммуникаций Департамента социального страхования. В Тарту нашли убежище пара тысяч военных беженцев, 112 из которых проживают в предоставленных государством жилых помещениях.

Вице-мэр Тарту Михкель Леэс прогнозирует, что может быть получено максимум полтысячи заявлений. Однако он посчитал более вероятным, что будет выплачено около трехсот пособий. Количество получателей денег сокращается за счет того, что пособие выплачивается не каждому отдельно, а семьям.