Вчера город начал прием заявлений от украинских военных беженцев о получении пособий на уплату арендной платы, выплата единовременного пособия до 1200 евро финансируется государством.
Для подписчиков
Военные беженцы получат единовременное пособие до 1200 евро на аренду жилья
Военные беженцы получат единовременное пособие до 1200 евро на аренду жилья
Цель пособия — дать беженцам возможность начать самостоятельную жизнь, — сказала Рийна Сообик, руководитель отдела кризисных коммуникаций Департамента социального страхования. В Тарту нашли убежище пара тысяч военных беженцев, 112 из которых проживают в предоставленных государством жилых помещениях.
Ключевые слова