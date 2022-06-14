Половина жителей Эстонии хотели бы выйти на пенсию в возрасте от 50 до 60 лет

В рамках опроса, по заказу банка Citadele проведенного исследовательской фирмой Norstat в Эстонии, Латвии и Литве, людей спросили, в каком возрасте они хотели бы выйти на пенсию, если бы у них была возможность выбора. 11 процентов жителей Эстонии заявили, что, если бы было возможно, они бы сделали это до 50 лет. 51 процент заявили, что им подошло бы выйти на пенсию возрасте от 50 до 60 лет.

«Разумеется, свободное время на пенсии лучше проводить здоровым и активным, и именно поэтому люди хотели бы выйти на пенсию пораньше. Все больше и больше людей также разумно инвестируют и готовятся к выходу на пенсию, поэтому можно надеяться, что в будущем некоторые из них действительно смогут выйти на пенсию раньше», – сказал руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.

С другой стороны, опрос показал, что есть и те, кого устраивает нынешний государственный пенсионный возраст, который к 2026 году составит 65 лет. Так ответила почти четверть, или 23 процента респондентов.

«Если сравнить ответы жителей Эстонии, Латвии и Литвы, то больших различий не было, хотя наши соседи хотели бы прекратить работать даже раньше, чем мы», – сказал Моппель. Если 11 процентов жителей Эстонии с удовольствием вышли бы на пенсию в возрасте до 50 лет, то в Латвии таких 16 процентов, а в Литве 14 процентов.