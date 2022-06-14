Хлевы на бульваре Пиймайыэ не пронумерованы, а названы в честь крупных городов - чтобы облегчить организацию работы. Однако через десять лет после завершения строительства комплекса вывеску «Москва» с двери высотой в 4,5 метра убрали и вместо нее прибили надпись «Киев». В честь Украины, объясняет Pärnu Postimees.
Название "Москва" больше не подходит даже для хлева?
«Париж», «Милан», «Берлин», «Лондон» и «Пекин» по-прежнему красуются на своих местах, обозначая принадлежащие комплексу хлевы. Местные не страдают комплексом неполноценности - просто по названиям понятно, кто где работает или куда доехали трактора с огромным грузом корма, ведь названия городов понятнее цифр в системе радиосвязи.
«После завершения комплекса хлевов мы назвали их в честь центров моды, которых было пять, а Пекин был крупнейшим экономическим центром. «У меня до сих пор хранится журнал, по которому мы выбрали названия этих столиц моды», — сказал генеральный директор OÜ Halinga Рауль Пеэтсон.
Член Кайтселийта и человек с хорошим чувством юмора, Пеэтсон не скрывал, что в зависимости от политической ситуации и отношения к нуждам Украины могут подвергнуться переименованию и "Берлин" с "Парижем".
«У нас здесь много и более сильных городов, например, один вступивший в НАТО и один город-герой в Украине», — сказал он.
«Это называется борьбой с символами, и замена вывески «Москва» на «Киев» была нашей общей идеей».
«Если бы все страны помогали Украине, как Эстония, война была бы выиграна», — считает Пеэтсон.
OÜ Halinga построило комплекс хлевов на 2100 коров в деревне Лангерма, он был открыт 7 ноября 2012 года. Строительство крупнейшего в Балтии объекта возле бульвара Пиймайыэ обошлось более чем в 100 миллионов эстонских крон, или около 8 миллионов евро. Отсюда и название фермы Piimajõe, которая по объему производства сравнима с молокозаводом.