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Узнаёте? Полиция разыскивает похитителя драгоценностей

Ущерб более 7000 евро
rus.postimees.ee
Узнаёте? Полиция разыскивает похитителя драгоценностей
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Фото: Politsei

Полиция разыскивает свидетелей кражи, которая произошла месяц назад в магазине часов в Курессааре.

В семь часов утра 17 мая в полицию поступило сообщение о том, что в магазин часов торгового центра Ferrum на Таллиннской улице в Курессааре проникли через окно и оттуда украли драгоценности. По имеющейся информации, из магазина похители 32 предмета, их стоимость составляет 7137 евро, пишет Saarte Hääl.

Если кто-то узнает мужчину на фотографии или иным образом может помочь выяснить точные обстоятельства кражи, полиция просит связаться с ними по электронной почте rein.rand@politsei.ee.

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