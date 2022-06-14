Узнаёте? Полиция разыскивает похитителя драгоценностей

В семь часов утра 17 мая в полицию поступило сообщение о том, что в магазин часов торгового центра Ferrum на Таллиннской улице в Курессааре проникли через окно и оттуда украли драгоценности. По имеющейся информации, из магазина похители 32 предмета, их стоимость составляет 7137 евро, пишет Saarte Hääl.