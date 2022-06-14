Полиция разыскивает свидетелей кражи, которая произошла месяц назад в магазине часов в Курессааре.
Узнаёте? Полиция разыскивает похитителя драгоценностей
Ущерб более 7000 евро
Узнаёте? Полиция разыскивает похитителя драгоценностей
В семь часов утра 17 мая в полицию поступило сообщение о том, что в магазин часов торгового центра Ferrum на Таллиннской улице в Курессааре проникли через окно и оттуда украли драгоценности. По имеющейся информации, из магазина похители 32 предмета, их стоимость составляет 7137 евро, пишет Saarte Hääl.
Если кто-то узнает мужчину на фотографии или иным образом может помочь выяснить точные обстоятельства кражи, полиция просит связаться с ними по электронной почте rein.rand@politsei.ee.
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