Вчера, 13 июня, утром в полицию поступил вызов из Вырумаа, волости Рыуге, где 25-летний мужчина угнал автомобиль Volkswagen Passat, на котором в итоге совершил ДТП, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Пьяный человек угнал два автомобиля
Пьяный человек угнал два автомобиля
По предварительным данным, угонщик бросил разбитую машину в кювете и пешком направился к ближайшему хутору, где угнал незапертый автомобиль Opel. Позднее Opel был найден стоящим на обочине дороги, в салоне спал пьяный угонщик.
Полиция задержала его в качестве подозреваемого, точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.
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