Таллиннский окружной суд аннулировал решение о штрафах, которые назначили AS Eesti Ekspress и двум журналистам за публикацию статьи, содержавшей обстоятельства уголовного следствия, без разрешения прокуратуры.
Окружной суд аннулировал назначенные журналистам штрафы
Окружной суд аннулировал решение уездного суда на том основании, что представленные прокуратурой конкретные обстоятельства не позволяли сделать вывод, что в случае запроса у прокуратуры могли быть основания отказаться предоставлять разрешение.
Прокуратура не обосновала, каким образом публикация статьи задела интересы правосудия в данном конкретном случае. В то же время, окружной суд считает, что перед публикацией данных следовало обратиться к прокуратуре за разрешением.
14 апреля Харьюский уездный суд по просьбе прокуратуры назначил Сулеву Ведлеру, Тармо Вахтеру и AS Ekspress Meedia денежные штрафы в размере по 1000 евро, поскольку они без разрешения прокуратуры опубликовали в статье Eesti Ekspress информацию, которой прокуратура ранее не делилась с общественностью. Информация касалась обстоятельств уголовного следствия по делу Swedbank AS и круга подозреваемых. Прокуратуру не проинформировали о выходе статьи.
Окружной суд постановил, что в пользу AS Ekspress Meedia следует выплатить компенсацию ее затрат на юридическую помощь в размере 1835,84 евро.
Решение может быть обжаловано в госсуде в течение 15 дней.