Окружной суд аннулировал назначенные журналистам штрафы

Окружной суд аннулировал решение уездного суда на том основании, что представленные прокуратурой конкретные обстоятельства не позволяли сделать вывод, что в случае запроса у прокуратуры могли быть основания отказаться предоставлять разрешение.

Прокуратура не обосновала, каким образом публикация статьи задела интересы правосудия в данном конкретном случае. В то же время, окружной суд считает, что перед публикацией данных следовало обратиться к прокуратуре за разрешением.

14 апреля Харьюский уездный суд по просьбе прокуратуры назначил Сулеву Ведлеру, Тармо Вахтеру и AS Ekspress Meedia денежные штрафы в размере по 1000 евро, поскольку они без разрешения прокуратуры опубликовали в статье Eesti Ekspress информацию, которой прокуратура ранее не делилась с общественностью. Информация касалась обстоятельств уголовного следствия по делу Swedbank AS и круга подозреваемых. Прокуратуру не проинформировали о выходе статьи.

Окружной суд постановил, что в пользу AS Ekspress Meedia следует выплатить компенсацию ее затрат на юридическую помощь в размере 1835,84 евро.