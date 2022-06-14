Эстонская металлургическая компания обанкротилась: под сокращение попали десятки человек

Предприятие металлургической промышленности Sjolund Eesti становится банкротом и сокращает 67 человек, следует из данных Кассы по безработице, которые приводит портал DV.ee, напоминая, что шведская Sjølund Group приобрела Cutform OÜ в 2018 году, после чего компания была переименована в Sjolund Estonia.
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Член правления компании Гэри Кальювеэ в своих комментариях был лаконичен, заявив, что поскольку процесс еще не завершен, прокомментировать ситуацию не представляется возможным. Он не ответил на вопрос, рассматривался ли какой-либо другой вариант, кроме банкротства фирмы.
По словам Кальювеэ, у компаний металлургической промышленности все еще есть проблемы как с доступностью материалов, так и с высокими ценами. Заводы Sjolund Eesti закрыты уже несколько недель.
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