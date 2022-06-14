Эстонская металлургическая компания обанкротилась: под сокращение попали десятки человек

Член правления компании Гэри Кальювеэ в своих комментариях был лаконичен, заявив, что поскольку процесс еще не завершен, прокомментировать ситуацию не представляется возможным. Он не ответил на вопрос, рассматривался ли какой-либо другой вариант, кроме банкротства фирмы.