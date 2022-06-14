Собака, пострадавшая в ДТП 13 июня в Пярнумаа в деревне Алу, получила настолько тяжелые травмы, что ее пришлось усыпить.
Пьяный водитель совершил ДТП: три человека в больнице, собака погибла
Pärnu Postimees писала вчера, что, по предварительным данным, Volkswagen Passat, за рулем которого находился 52-летний мужчина, съехал с дороги в кювет. В машине также были 47-летний мужчина, 34-летняя женщина и собака.
Прибывшие на место спасатели помогли вытащить из машины пострадавших и устранили опасность возгорания автомобиля. Скорая помощь доставила людей в больницу для проверки состояния здоровья. Находившаяся в машине собака получила тяжелые травмы и была доставлена к ветеринару.
Полиция установила у водителя признаки алкогольного опьянения, также у него нет водительских прав.
Руководитель Пярнуского приюта для животных Сейле Юссь сообщила порталу Lemmik, что вчера им действительно поступил вызов, что в ДТП серьезно пострадала собака. «Собака получила необходимую ветеринарную помощь и сегодня передана владельцу. Поскольку травмы животного были тяжелыми, на основании полученной нами информации, владелец в клинике принял решение в пользу эвтаназии», — сказала Юссь.