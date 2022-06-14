Пьяный водитель совершил ДТП: три человека в больнице, собака погибла

Pärnu Postimees писала вчера, что, по предварительным данным, Volkswagen Passat, за рулем которого находился 52-летний мужчина, съехал с дороги в кювет. В машине также были 47-летний мужчина, 34-летняя женщина и собака.

Прибывшие на место спасатели помогли вытащить из машины пострадавших и устранили опасность возгорания автомобиля. Скорая помощь доставила людей в больницу для проверки состояния здоровья. Находившаяся в машине собака получила тяжелые травмы и была доставлена к ветеринару.

Полиция установила у водителя признаки алкогольного опьянения, также у него нет водительских прав.