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Пьяный водитель совершил ДТП: три человека в больнице, собака погибла

rus.postimees.ee
Пьяный водитель совершил ДТП: три человека в больнице, собака погибла
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

Собака, пострадавшая в ДТП 13 июня в Пярнумаа в деревне Алу, получила настолько тяжелые травмы, что ее пришлось усыпить.

Pärnu Postimees писала вчера, что, по предварительным данным, Volkswagen Passat, за рулем которого находился 52-летний мужчина, съехал с дороги в кювет. В машине также были 47-летний мужчина, 34-летняя женщина и собака.

Прибывшие на место спасатели помогли вытащить из машины пострадавших и устранили опасность возгорания автомобиля. Скорая помощь доставила людей в больницу для проверки состояния здоровья. Находившаяся в машине собака получила тяжелые травмы и была доставлена к ветеринару.

Полиция установила у водителя признаки алкогольного опьянения, также у него нет водительских прав.

Руководитель Пярнуского приюта для животных Сейле Юссь сообщила порталу Lemmik, что вчера им действительно поступил вызов, что в ДТП серьезно пострадала собака. «Собака получила необходимую ветеринарную помощь и сегодня передана владельцу. Поскольку травмы животного были тяжелыми, на основании полученной нами информации, владелец в клинике принял решение в пользу эвтаназии», — сказала Юссь.

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