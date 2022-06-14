Рийгикогу продолжил рассмотрение поправок к проекту Закона о компенсациях семьям

Затем Мартин Хельме представил Рийгикогу вотум недоверия министру образования и науки Лийне Керсна. Вотум недоверия подписали 39 членов Рийгикогу из фракций Консервативной народной партии Эстонии и Центристской партии. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, требование о вотуме недоверия может быть включено в повестку дня не раньше, чем на второй день после его подачи, если правительство не настаивает на более срочном решении. Сегодня на внеочередном заседании правительство приняло решение ходатайствовать об обсуждении требования при первой возможности.

Согласно законопроекту, в дальнейшем пособие на первого и второго ребенка составит 100 евро (ранее – 60 евро), то есть столько же, сколько и на третьего и последующих детей. Пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, будет повышено с 300 евро до 700 евро в месяц; семьям, где воспитывается от семи детей и более – до 900 евро в месяц (ранее – 400 евро). Для того, чтобы пособие многодетным семьям было пропорциональным повышению уровня жизни и не требовало ежегодных корректировок, оно будет индексироваться 1 апреля каждого календарного года. Значение индекса будет на 20 процентов зависеть от годового роста индекса потребительских цен и на 80 процентов – от роста годовых поступлений с доли пенсионного страхования от социального налога.