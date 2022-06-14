По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, реновация мемориала Маарьямяги застопорилась из-за Партии реформ, пишет Rus.ERR, отмечая, что незавершенные проектировочные работы обошлись городу почти в 190 000 евро.
Вице-мэр: реновация мемориала Маарьямяги застопорилась из-за Партии реформ
Расположенный на Пирита теэ мемориал Маарьямяги находится в плачевном состоянии, и город Таллинн уже несколько лет хочет привести его в порядок, но поскольку часть территории является нереформированной государственной землей и государство не передает ее городу, привести в порядок весь мемориал пока не представляется возможным.
Несмотря на то, что Министерство окружающей среды дало городу зеленый свет еще в конце прошлого года, правительство все же не спешит включать этот вопрос в повестку дня.
"Правительство занималось срочными темами, связанными с коронавирусом и войной, поэтому вопрос касательно мемориала до сих пор не рассматривался", - сказал заведующий отделом государственного имущества Министерства окружающей среды Оливер Эглит.
По словам Света, одна из представленных в правительстве партий не согласна была обсуждать передачу городу мемориала Маарьямяги.