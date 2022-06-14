В Тарту завершена программа действий по организации обучения на эстонском языке на 2022–2025 годы, цель которой – плавный переход в пяти учебных заведениях города Тарту на обучение на эстонском языке в течение следующих четырех лет.
Цель Тарту: образование на эстонском языке за четыре года
Целью программы действий по обучению на эстонском языке является переход на эстонский язык обучения в Тартуской гимназии Аннелинна, Тартуской школе им. Александра Пушкина и детских садах Келлуке, Аннике и Мыммик к 2025/2026 учебном году.
«Все молодые люди должны иметь равные возможности для самореализации и участия в жизни общества. Обучение на эстонском языке помогает детям и молодежи интегрироваться в эстонское культурное и ценностное пространство, предоставляет равные возможности для участия в общественной и трудовой жизни, а также для продолжения обучения на следующем уровне образования уже полностью на эстонском языке. У Тарту хорошая стартовая позиция, потому что преподавание эстонского языка постоянно развивалось в тартуских двуязычных школах и детских садах», — сказал мэр Урмас Клаас.
Вице-мэр Леммит Каплински добавил, что цели Плана действий города Тарту соответствуют государственной программе действий, предусматривающей переход на эстоноязычное образование к 2035 году. «Вопрос образования на эстонском языке очень важен для всей Эстонии, и сейчас существует явное ожидание общества активного решения этой проблемы. Тартуская программа действий — это руководство для остальной Эстонии», — считает Каплински.
План будет реализован в тесном сотрудничестве со школами, родителями и экспертами. Эстонский язык будет изучаться методом погружения, что способствует развитию многоязычности без ущерба для родного языка ребенка. В дополнение к уже успешно осуществляемому обмену опытом в тартуских школах, в ближайшие годы в тартуской образовательной сети будет уделяться более широкое внимание поддержке неэстоноязычных учащихся в местном культурном и языковом пространстве.
Ежегодно на реализацию городского плана действий планируется выделять почти 350 000 евро, которые будут использованы для создания рабочих мест, образовательных средств, курсов обучения, а также мероприятий, поддерживающих языковое и культурное обучение. Также во всех пяти учебных заведениях, начиная с 2022/2023 учебного года, будут выплачиваться дополнительные подъемные пособия учителям и специалистам поддержки с необходимыми квалификационными требованиями, поступающим на работу на первое место работы, чей уровень владения эстонским языком не ниже С2. Более подробные условия выдачи дополнительных подъемных пособий будут разработаны осенью 2022 года.