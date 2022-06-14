Марко Михкельсон: к угрозам Госдумы РФ нужно относиться с изрядной долей скептицизма

Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Евгений Федоров недавно выступил с проектом, согласно которому Российская Федерация как правопреемник Советского Союза может отменить принятое Советским Союзом в 1991 году решение о признании независимости Литовской Республики. Федоров добавил, что после отмены признания независимости Литвы Дума могла бы сделать то же самое с Эстонией, Латвией и Украиной.