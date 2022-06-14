На площади Вабадузе в Таллинне, в память о 81 годовщине июньской депортации, установили инсталляцию «Вагон слез».
На площади Вабадузе в Таллинне установили «Вагон слез» в память о жертвах советской власти
14 июня 1941 года около 10 000 жителей Эстонии были высланы в Сибирь оккупационной властью СССР. В память об этом событии на столичной площади Вабадузе на весь день установлена традиционная инсталляция «Вагон слез». В этом году половина слёз в цветах флага Украины. Актёры виртуально исполнили стихи эстонских авторов, в которых повествуется о ссылке и связанными с ней травмами, а также, поминаются жертвы депортации сквозь десятилетия и различные обстоятельства. Музыкальные воспоминания исполнял Тоомас Лунге.
В полдень представители Таллиннского Мементо возложили венки и цветы у подножия памятника Линде. На кладбище Лийва возложили венок в память о погибших чиновниках, далее, в коридоре имён жертв коммунизма мемориала в Маарьямяэ открыли новые именные таблички, чему последовали церемония и концерт памяти.