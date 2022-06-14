Навального увезли из колонии в Покрове в неизвестном направлении

24 мая Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, приговор вступил в силу, и Навального должны были перевести из покровской колонии №2 общего режима, где он отбывал срок по делу «Ив Роше», в колонию строгого режима.

Колония строгого режима от общего отличается условиями содержания. В колониях строгого режима осужденные имеют большие ограничения - по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств с лицевого счета и длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе.

«Проблема с переводом в другую колонию не только в том, что колония строгого режима гораздо страшнее. Все то время, пока мы не знаем, где Алексей, он остается один на один с системой, которая уже пыталась его убить. Поэтому сейчас главная задача - найти его как можно скорее», – пишет Ярмыш.

На ужесточение условий содержания за решеткой обращал внимание и сам Навальный на заседании Мосгорсуда, которое было отложено по его просьбе, чтобы политик мог провести длительное свидание в колонии с семьей.