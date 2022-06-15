Обозреватель: не верю, что новая коалиция лишит неграждан права голоса

– Это более принципиальный вопрос для коалиции. Думаю, что за это время мало что изменится. Был один неприятный момент в том, что во время развала коалиции реформистов и центристов Кая Каллас, видимо, по совету доморощенных политтехнологов, перевела стрелки с детских пособий на детсады и школы. Мол, коалиция распалась чуть ли не из-за этого. Данная риторика мне очень напомнила методы Ансипа. От Каи Каллас сложно было такое ожидать.

Теперь все будущие участники коалиции клянутся, что для них – это принципиально важный вопрос. При этом есть некоторые сигналы от того же Тыниса Лукаса – одной их ключевых фигур Isamaa, – который говорит о том, что подготовка перехода в условиях нехватки кадров и изъянов в методиках займет не менее двух лет.

Эстонские политики, конечно, не такие горячие парни, как в Латвии, где на следующий год намечен полных перевод школ на латышский, и родной язык там будет преподаваться только в рамках кружков родной речи.

Конечно, наша коалиция что-то должна будет сделать. После всех своих обещаний им придется что-то написать в коалиционном соглашении, в т.ч. обозначив сроки.