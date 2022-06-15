Обозреватель: не верю, что новая коалиция лишит неграждан права голоса

– Не верю в возможность такого сценария.
– Этот вопрос может быть поднят на переговорах?
– Он может быть поднят в кулуарах, но не думаю, что мы увидим, как Урмас Рейнсалу или Хелир-Валдор Сеэдер заявят, что они на этом настаивали, а предатели национальных интересов отказались поддержать инициативу. За 9 месяцев, отведенных этому правительству, не стоит городить огороды.
Во-первых, лишение права голоса на выборах – это все-таки очень конфликтный вопрос. Во-вторых, такое решение будет замечено в Европе.
Хотя, конечно же, речь идет о суверенном праве государства решать, кто у него на выборах голосует.
Конечно, для части патриотически или радикально настроенного электората такой жест имел бы символическую ценность. Акции партий выросли бы в глазах такой части публики. Однако, поскольку следующие муниципальные выборы еще не скоро, никакого практического результата от такого решения сейчас не будет.
Почему вообще об этом время от времени заходит речь? Главным образом из-за недовольства тем, что на муниципальном уровне в Таллинне и Ида-Вирумаа – засилье центристов у власти. Подчеркну, что сейчас это неактуальный вопрос.
– Тем не менее, его постоянно кто-то озвучивает…
– Кто-то все время выступает с предложениями – и рациональными, и иррациональными, и даже с безумными. Не стоит всерьез принимать все, что говорится в политических сферах.
– А что изменится в русских детсадах и школах за 9 месяцев?