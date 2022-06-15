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Обозреватель: не верю, что новая коалиция лишит неграждан права голоса

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Обозреватель: не верю, что новая коалиция лишит неграждан права голоса
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  • Тройственный союз согласится на умеренный рост детских пособий
  • Главная задача трех партий – дотянуть до парламентских выборов
  • Займами и снижением налогов никто заниматься не будет

Новой коалиции придется приложить большие усилия для вывода экономики из крутого пике за короткий срок. Какие реформы можно успеть провести за 9 месяцев? Что станет главной интригой ближайшего времени?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире политический обозреватель ERR Ильдар Низаметдинов.

Выдержки из беседы:

– Состоится ли новая коалиция? Может ли что-то помешать созданию союза Партии реформ, Isamaa и социал-демократов?

– Думаю, что коалиция состоится. Сейчас даже трудно предвидеть, что может помешать ее созданию. Полагаю, что с хорошо знакомым тройственным союзом нам теперь и предстоит какое-то время жить.

– Что станет главной интригой ближайшего времени?

– Вопрос о повышении детских пособий может оказаться той самой интригой на переговорах. Заявленные оппозицией, инициаторами законопроекта суммы – достаточно большие. Такого счастья избиратели вроде бы и не ожидали. Реформисты изначально скептично к этому отнеслись, хотя и немного прикрывали свой скепсис. С их стороны уже прозвучал достаточно весомый аргумент – есть социальные группы, которым приходится гораздо сложнее, чем благополучным семьям с двумя детьми.

Детские пособия – этот тот этап, мимо которого сложно пройти и сохранить свое лицо, ничего не сделав. В Isamaa вообще успели заявить, что этот вопрос станет для них красной чертой при создании коалиции. Согласиться на меньшее возможно, но им будет сложно обосновать это для своих избирателей.

– Сумеет ли Isamaa добиться повышения детских пособий? Какой ценой?

– Думаю, что двукратное повышение – неразумно.

Будет создан новый законопроект с более умеренными, скромными предложениями.

– Лишит ли новая коалиция права голоса на местных выборах неграждан – постоянных жителей Эстонии, в т.ч. граждан России и серопаспортников?

– Не верю в возможность такого сценария.

– Этот вопрос может быть поднят на переговорах?

– Он может быть поднят в кулуарах, но не думаю, что мы увидим, как Урмас Рейнсалу или Хелир-Валдор Сеэдер заявят, что они на этом настаивали, а предатели национальных интересов отказались поддержать инициативу. За 9 месяцев, отведенных этому правительству, не стоит городить огороды.

Во-первых, лишение права голоса на выборах – это все-таки очень конфликтный вопрос. Во-вторых, такое решение будет замечено в Европе.

Хотя, конечно же, речь идет о суверенном праве государства решать, кто у него на выборах голосует.

Конечно, для части патриотически или радикально настроенного электората такой жест имел бы символическую ценность. Акции партий выросли бы в глазах такой части публики. Однако, поскольку следующие муниципальные выборы еще не скоро, никакого практического результата от такого решения сейчас не будет.

Почему вообще об этом время от времени заходит речь? Главным образом из-за недовольства тем, что на муниципальном уровне в Таллинне и Ида-Вирумаа – засилье центристов у власти. Подчеркну, что сейчас это неактуальный вопрос.

– Тем не менее, его постоянно кто-то озвучивает…

– Кто-то все время выступает с предложениями – и рациональными, и иррациональными, и даже с безумными. Не стоит всерьез принимать все, что говорится в политических сферах.

– А что изменится в русских детсадах и школах за 9 месяцев?

– Это более принципиальный вопрос для коалиции. Думаю, что за это время мало что изменится. Был один неприятный момент в том, что во время развала коалиции реформистов и центристов Кая Каллас, видимо, по совету доморощенных политтехнологов, перевела стрелки с детских пособий на детсады и школы. Мол, коалиция распалась чуть ли не из-за этого. Данная риторика мне очень напомнила методы Ансипа. От Каи Каллас сложно было такое ожидать.

Теперь все будущие участники коалиции клянутся, что для них – это принципиально важный вопрос. При этом есть некоторые сигналы от того же Тыниса Лукаса – одной их ключевых фигур Isamaa, – который говорит о том, что подготовка перехода в условиях нехватки кадров и изъянов в методиках займет не менее двух лет.

Эстонские политики, конечно, не такие горячие парни, как в Латвии, где на следующий год намечен полных перевод школ на латышский, и родной язык там будет преподаваться только в рамках кружков родной речи.

Конечно, наша коалиция что-то должна будет сделать. После всех своих обещаний им придется что-то написать в коалиционном соглашении, в т.ч. обозначив сроки.

– На какие уступки могут пойти реформисты по экономической части? Согласятся ли они на выплату субсидий, налоговые послабления и введение потолка цен на электричество? Откажутся ли они от своих догм о том, что цены регулирует свободный рынок, налоговые послабления бесполезны, компенсации только навредят и т.д.?

– Думаю, что от этих так называемых догм они сейчас отказываться не будут. Не стоит ни на минуту забывать, что эта коалиция создается на очень короткий срок.

Ни у кого нет больших амбиций. Главная задача трех партий – дотянуть до парламентских выборов с минимальными потерями для своего рейтинга.

Если повезет, кому-то что-то и добавится.

Справедливо отмечается, что приоритетом должны быть вопросы безопасности и обороноспособности, поскольку драматические повороты в этом плане могут все остальное перечеркнуть.

К этому добавится также энергобезопасность. Эстонии необходимо пройти через суперсложную и турбулентную международную политическую ситуацию по возможности спокойно. И, разумеется, выдержать испытания ценами на энергоносители, которые нас ожидают осенью и зимой. 

– Придется ли партии премьера идти на уступки в экономическом плане и оказывать помощь населению?

– Кая Каллас уже упоминала систему компенсаций. Несомненно, это будет сделано. Плюс Isamaa настаивает на создании льготного энергопакета для потребителей, соцдемы говорят о социальном электричестве – минимально гарантированном каждой семье количестве киловатт/часов по приемлемой цене. Здесь партнеры будут искать компромисс.

Думаю, что займами и налоговыми играми в течение ближайших 9 месяцев никто заниматься не будет.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: правительство мечты или коллапса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: правительство мечты или коллапса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Состоится ли новая коалиция? Что может помешать ее созданию?
  • Сумеет ли Isamaa ("Отечество") добиться повышения детских пособий?
  • На какие уступки могут пойти реформисты? Согласится ли партия премьер-министра на выплату субсидий и налоговые послабления?
  • Что получат соцдемы? Будут ли услышаны их требования?
  • Лишит ли новая коалиция постоянных жителей Эстонии – граждан России и серопаспортников – права голоса на местных выборах?
  • Что изменится в русских детских садах и школах?
  • Кто станет главным бенефициаром на выборах?
  • Каковы перспективы центристов в оппозиции?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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